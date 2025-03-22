Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, рослини можуть бути дещо вибагливими, коли справа доходить до балансу між водою, освітленням і умовами ґрунту. Чому вони можуть не проростати в кімнатних умовах, і як виправити цю ситуацію, розповідаємо далі.

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Недостатньо часу

Різні рослини потребують різного часу для проростання. Наприклад, морква або петрушка можуть потребувати до трьох тижнів. Переконайтеся, що ви дотримуєтесь рекомендацій на упаковці щодо часу посіву.

Глибина посадки

Кожне насіння має свою оптимальну глибину посадки. Дуже глибока посадка може призвести до того, що паросток не зможе прорости. Відповідна глибина посадки зазначена на упаковці насіння.

Невідповідний полив

Регулярне та рівномірне поливання є важливим для успішного проростання насіння. Занадто багато води може спричинити гниття насіння, занадто мало – висушити його. Використовуйте методи поливу, які дозволяють зволожити ґрунт, але не зіпсувати розсаду.

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Температурні умови

Тепло є важливим чинником для проростання. Якщо температура ґрунту надто низька, насіння може не сприйняти сигнал для проростання. Розгляньте використання килимка з підігрівом для створення оптимальних умов.

Тип ґрунту

Використовуйте добре дреновану ґрунтову суміш, призначену спеціально для посіву. Це допоможе уникнути проблем з дренажем та ризиками захворювань.

Старість насіння

Насіння має термін придатності. Якщо воно занадто старе, ймовірність проростання зменшується. Перевірте дату придатності на упаковці перед посівом.

До речі, не всі рослини підходять для розсади. Деякі з них краще висівати безпосередньо в ґрунт через їхню чутливість до пересадки.