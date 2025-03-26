Ритуал, що потребує чистоти: коли не можна білити хату

Глиняні хати, побілені ззовні та зсередини, з легким розписом та стріхою є справжнім етнографічним скарбом. Такі будиночки з глини зводили у давнину, а у XVII — XVIII століттях набули особливої популярності. Раз чи два на рік хати заново білили, щоб вона мала гарний вигляд.

До сьогодні в Україні зберігається традиція білити хати. Однак у деякі дні це суворо заборонено робити. Коли не варто білити хату – повідомляє 24 Канал.

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Коли не можна білити хату

Зазвичай, хату білили навесні або восени. Це найкращий час, щоб оновити зовнішній вигляд хатини.

Саме про біленькі хати, які "виглядають, мов діти у білих сорочках" писав Тарас Шевченко у своїх віршах. До сьогодні у рідних регіонах України збереглися глиняні хати, які обов'язково варто помастити вапном. Деякі будинки повністю білі, інші – мають лише такі елементи.

Обов'язково хату білили навесні – перед Великоднем. Наші пращури вважали – якщо побілити будинок у чистий четвер, то дім очиститься від зла, а натомість прийде добро, чистота, родючість та світла енергетика. Процес білення хати був справжнім обрядом, пов'язаним з "білим світом", тому до процесу також намагалися підійти з добрими та світлими думками. Дехто білив хату перед Великоднем, а вдруге – перед початком зими.

Втім, у деякі дні категорично заборонено білити хату. Оскільки цей процес асоціювався з обрядом, то вимагав чистоти у всьому. Так, жінка, яка білить хату, повинна бути "чистою", інакше – в оселі заведуться шкідники.



Коли можна білити хату / Фото Wikiwand

Так, наші пращури не білили хату у:

церковні свята, адже люди вірили, що робота у ці дні є гріхом, а порушення заборон – накличе біду на родину;

середу та п'ятницю, бо ці дні вважалися невдалими для початку важливих справ. Згідно з прикметами, білити хату у середу – до нестабільності у домі, а у п'ятницю – до сварки;

на молодий місяць чи затемнення, бо фарба погано ляже, побілка швидко обсиплеться, а в оселі буде важка енергетика;

у поминальні дні, на святки, Русальний тиждень (тиждень після Трійці), перед весіллям чи після смерті.

Також суворо заборонювали білити хату вагітним жінкам, бо вона "може замастити очі ненародженій дитині". Якщо ж у сім'ї хтось помер, а хату треба було негайно помастити, то обов'язково залишали якийсь куток, аби душа могла навідуватися до оселі. Також залишали небілений кут у новозбудованій хаті. Це робили, щоб повісити ікону.

Сприятливі дні для того, щоб побілити хату

Окрім Великодня, існують й інші дні для того, щоб побілити хату. До прикладу, сприятливими вважали понеділок та суботу. Наші пращури вірили – якщо побілити хату у ці дні, то буде порядок та достаток.

Також білили хату на місяць, що зростає. У давнину вірили, що тоді вапно лягало рівніше та довше трималося.

Раніше 24 Канал повідомляв, у які дні категорично не можна прати. Наші пращури вірили, що прання у ці дні принесе нещастя.