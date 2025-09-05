Шукаючи найкращі способи підтримувати газон у гарному стані, можна зосередитися на таких речах, як регулярне заточування леза газонокосарки та мульчування скошеної трави.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, щоб підтримувати справді доглянутий газон, також слід уникати косіння трави в невідповідний час доби. Коли цього не варто робити та чому, розповідаємо далі.

Коли не варто косити траву?

Скошування трави вранці, одразу після сходу сонця, – це найгірший час для цього. До 7 або 8 ранку травинки зазвичай вкриті росою або нічним дощем, який ще не встиг випаруватися на сонці. І це може призводити до ряду проблем:

По-перше, мокра трава не зрізається, а скоріше рветься газонокосаркою. Це робить газон більш схильним до висихання та пошкоджень, а сама трава гірше утримує вологу. Водночас вона стає більш вразливою до хвороб. Волога сприяє їх легшому поширенню і таким чином можна занести грибкові та інші хвороби дерну на траву.

По-друге, це може бути шкідливим для газонокосарки. Злипла, волога трава може засмітити машину, навантажуючи двигун і призводячи до дорогих рахунків за ремонт. Крім того, газонокосарка, яка постійно засмічена мокрою травою, може швидше іржавіти.

По-третє, якщо косити вологу траву, можна залишати на газоні сліди від коліс машини. Вологі травинки більш схильні до пошкодження від стиснення. Якщо ґрунт також вологий рано вранці, шини можуть ущільнити його, створюючи непривабливі колії на газоні.

Коли найкращий час для косіння? Найкраще почекати зниження температури ввечері, перш ніж починати працювати газонокосаркою. Зазвичай, гарний час для косіння – між 16:00 та 18:00.

Правильний підхід до косіння збереже газон доглянутим / Фото Freepik

Коли ще не варто косити газон?

Інший час, коли не слід скошувати траву, – це найспекотніша пора дня, орієнтовно з 14:00 до 16:00. Трава природним чином насилу утримує вологу вдень, а скошування в цей час може пришвидшити процес висихання.

Загалом скошування газону за високих температур є стресом як для трави, так і для газонокосарки. Спека створює додаткове навантаження на машину, а це означає, що ймовірність можливих проблем із перегріванням або засмічення повітряних фільтрів значно зростає. Іноді це навіть призводить до виходу з ладу деталей двигуна, що може спричинити пожежу.

Що ще варто знати про догляд за газоном?

Правильне скошування – це не єдиний секрет гарного та доглянутого газону. Також не менш важливим для здорової та зеленої трави є відповідний полив.

Враховуючи тип трави, регулярність та інтенсивність поливу, відповідність зволоження до погодних умов та правильний час доби, можна зробити свій газон ідеальним.