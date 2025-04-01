Для всього є свій час: коли не можна мити підлогу і чому

Миття підлоги – це звичний процес, який підтримує чистоту в домі. Проте існують моменти, коли цього краще не робити.

У народних прикметах та не тільки цьому можна знайти чимало цікавих пояснень. Коли ж краще уникати миття підлоги, розповідає 24 Канал.

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Коли не можна мити підлогу за народними прикметами

За народними віруваннями, миття підлоги у вечірній час може змити добру енергію з дому. Також вважалося, що це може накликати невдачу або погіршити фінансовий стан родини.

Крім того, прийнято не займатися прибиранням у релігійні свята чи в неділю, адже це вважається проявом неповаги. Кажуть, у разі необхідності генерального прибирання, краще робити це в четвер.

Не рекомендується мити підлогу й перед тим, як хтось вирушає в подорож, оскільки це може змити удачу та спричинити неприємності в дорозі.

Разом з тим у деяких традиціях вважається, що миття підлоги в понеділок та п’ятницю може накликати сварки або проблеми в родині.

Не кожен день підходить для миття підлоги / Фото Freepik

Коли миття підлоги може дійсно зашкодити

Якщо у вас свіжа лакована дерев’яна підлога або плитка, краще почекати, поки покриття повністю висохне та затвердне. Це ж стосується нанесення воску чи полірування. Миття підлоги одразу після обробки спеціальними засобами може звести їхній ефект нанівець.

Також якщо вдома є хворий, особливо з респіраторними інфекціями, надмірна вологість після миття підлоги може погіршити самопочуття або сприяти поширенню бактерій.

Крім того, загалом взимку або в міжсезоння, коли підлога холодна, миття може призвести до підвищення вологості та появи цвілі.

Наостанок, якщо вдома проводять електричні роботи, зайва волога після миття теж може спричинити коротке замикання або інші несправності.

До слова, обмеження є не тільки щодо миття підлоги. Народні прикмети також забороняють мити вікна у певні дні.