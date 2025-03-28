Можуть виникнути проблеми: коли не можна мити вікна та чому

Навесні господарі зазвичай ретельно прибирають оселю, і особливу увагу приділяють миттю вікон. Це не дивно, адже існує переконання, що чисті вікна не лише роблять дім світлішим, а й допомагають позбутися негативної енергії, наповнюючи простір радістю та добробутом.

Однак, важливо знати, коли і як правильно їх мити, щоб не створити собі клопотів. Коли краще не брати до прибирання вікон та чому, розповідає 24 Канал.

До теми Про це мало хто знає: чому не варто вішати рушник на двері

Коли не варто мити вікна за народними віруваннями

Вважається, що мити вікна ввечері або вночі не варто. Найкращий час для цього – ранок, адже, за прикметами, якщо завершити роботу до обіду, у домі довго пануватимуть тепло та затишок. Натомість вечірнє миття вікон могло, за повір’ями, "змити" з оселі добробут і здоров’я, а також привернути нечисту силу.

Також народні прикмети кажуть, що краще не мити вікна під час дощу, адже це може накликати в дім негаразди або хвороби. Оптимальним варіантом буде обрати сухий, ясний день.

Крім того, не рекомендується мити вікна за три дні до Великодня та в саме свято. Це правило поширюється й на неділю, другу половину суботи та інші свята – у ці дні прибирання слід відкласти.

Як легко вимити вікна: дивіться відео

Коли варто відкласти миття вікон з об'єктивних причин

Існують також об'єктивні причини, коли краще утриматись від миття вікон:

Погана погода: вологість або низька температура може ускладнити процес миття вікон.

Загроза безпеці: якщо на вулиці дуже сильний вітер або небезпечні умови (наприклад, блискавка), то миття вікон може бути не лише неефективним, але і небезпечним.

Забрудненість повітря: у місцях з високим рівнем забруднення повітря, миття вікон може бути марним, оскільки вони швидко забруднюються знову.

Коли найкраще приводити до ладу вікна

Згідно з традиціями, найсприятливіший день для генерального прибирання – четвер. Саме цього дня миття вікон, дзеркал і підлоги допомагає очистити дім від негативу, покращити атмосферу та сприяти матеріальному достатку.

Водночас, якщо не враховувати прикмети, то достатньо обрати будь-який теплий та сонячний день. Так миття вікон буде комфортним та точно ефективним.

До речі, у народній традиції існують заборони не тільки на миття вікон у певні дні, а й на викидання сміття ввечері. Наші предки вірили, що виносити сміття на ніч – до біди та проблем у різних сферах.