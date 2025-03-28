Що станеться, якщо виносити сміття вечері, повідомляє 24 Канал.

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Чому не можна виносити сміття ввечері

Існує безліч прикмет, чому не можна виносити сміття на ніч. Так, згідно зі стародавніми повір'ями, із заходом сонця виходить уся нечисть, яка планує нашкодити необережним людям. Відьми та злі духи могли викрасти речі чи навіть наслати біду. Також наші предки вірили, що виносити сміття ввечері – образити домового.

Так, до нашого часу збереглися 5 найпоширеніших прикмет, чому не можна виносити сміття ввечері.

Винести сміття на ніч – накликати біду

Наші предки вважали: якщо виносити сміття після заходу сонця, то можна накликати біду. Така людина може опинися в епіцентрі скандалів, сварок та з'ясування відносин з рідними чи друзями.

Погані чутки

Повір'я кажуть, що якщо людина виносить сміття ввечері, то щось обов'язково приховує. Наші пращури вірили, що якщо виносити сміття на ніч, то сусіди можуть розпустити погані чутки, а деякі – підозрювати у злих діях.



Чому на ніч не можна виносити сміття / Фото Freepik

Щоб не зурочили

Оскільки наші предки вірили, що нечиста сила виходить вночі, то вважали, що відьми чи злі духи могли викрасти особисті речі та зурочити власника. Ба більше, деякі боялися, що злі сили можуть навести пристріт на проблеми зі здоров'ям чи смерть.

Виносити сміття ввечері – до фінансових проблем, втрати щастя та вдачі

У фен-шуї мовиться, що виносити сміття ввечері – до втрати фінансового успіху, щастя та вдачі. Вважається, що після заходу сонця разом зі сміттям можна винести злим силам усе хороше, що є у житті.

Винести сміття ввечері – роздратувати домовика

Наші предки вірили, що у кожному домі є домовий. Він виходить уночі й шукає, чим можна поласувати. Якщо він не знаходить їжі на столі, то може пошукати у смітті. Відтак, наші предки вважали, що якщо на ніч викинути сміття, то домовий образиться. Тоді він може робити шкоду у домі та створювати побутові проблеми.



Коли не можна виносити сміття / Фото Freepik

Варто зауважити, що наші предки також вважали, що не можна виносити сміття у дні великих церковних свят, а також у неділю.

Також, згідно з народними прикметами, варто сказати: "Виношу непотрібне з дому, а щастя та достаток залишаю", коли людина виносить сміття. Ці слова вважали такими, що можуть допомогти позбутися проблем та не втратити вдачу.

До слова, згідно з народними прикметами, не у всі дні можна білити хату. У деякі з днів це категорично забороняли робити.