Ідеальний час існує: коли найкраще мити вікна

Миття вікон нерідко вважається справою низького пріоритету, яку легко відкласти на потім. Проте чисті вікна можуть значно вплинути на загальний вигляд вашого дому, зробивши його світлішим, чистішим і затишнішим.

Але коли ж найкраще мити вікна? Чи є оптимальний сезон або час доби для цього процесу? Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, виявляється, є. Коли ж варто мити вікна, розповідаємо далі.

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Найкращий час для миття вікон

Вірите чи ні, але навіть час доби впливає на ефективність миття вікон. Експерти рекомендують братися за цю справу рано вранці або пізно ввечері, особливо якщо йдеться про зовнішні вікна.

Також ідеальними є похмурі дні, адже в таку погоду мийний розчин не висихає надто швидко, що запобігає утворенню смуг.

Найкраща пора року для миття вікон

Фахівці радять мити зовнішні вікна навесні або восени, коли температура не надто висока й не надто низька. Весняне миття допомагає позбутися бруду, накопиченого за зиму, а осіннє – видалити залишки пилу та сміття після літа.

Водночас екстремальні температури ускладнюють процес: спека змушує мийний засіб швидко висихати, залишаючи розводи, а мороз може зробити воду малоефективною. Тому варто уникати миття вікон у надто спекотну або холодну погоду.

Щодо внутрішньої сторони вікон, її можна мити в будь-яку пору року. Не зайвим буде зробити генеральне миття навесні, щоб позбутися пилу, що накопичився за зиму.

Як помити вікна без розводів: дивіться відео

Як часто потрібно мити вікна

Фахівці радять мити зовнішні вікна двічі на рік – навесні та восени. Внутрішні вікна варто очищувати за потребою, орієнтуючись на рівень пилу в приміщенні.

Якщо у вас є домашні тварини або ви мешкаєте поблизу жвавої дороги, можливо, знадобиться частіше очищення – приблизно раз на місяць.

Поради для миття вікон без розводів

Щоб ваші вікна сяяли чистотою, дотримуйтеся цих порад:

Очистьте пил перед миттям. Особливу увагу варто звернути на прибирання пилу із підвіконь та рам.

Промийте зовнішні вікна водою. Спершу краще змити основний бруд водою зі шланга, щоб запобігти подряпинам.

Використовуйте кілька ганчірок. Одна – для миття, інша – для сушіння. Якщо тканина для сушіння забруднилася, замініть її на чисту.

Очищуйте москітні сітки. Зніміть їх і промийте водою з милом, а потім дайте висохнути перед встановленням назад.

Мийте в похмурий день. Уникайте прямих сонячних променів, щоб мийний розчин не висихав надто швидко.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете легко підтримувати вікна в ідеальній чистоті, що зробить ваш дім світлішим і приємнішим для життя.