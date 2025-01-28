Кілька простих порад, які допоможуть підтримувати сітки у відмінному стані, розповідає 24 Канал.

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Як доглядати за москітними сітками

Щоб уникнути накопичення пилу та бруду, слід регулярно чистити сітки. Хоча б раз в сезон знімайте їх з рами та промивайте теплою водою з м’яким мийним засобом, наприклад, рідким милом. Використовуйте м'яку губку або щітку, щоб не пошкодити волокна сітки, а на останок ополіскуйте чистою водою та залишайте висохнути перед встановленням.

Якщо ж сітку важко зняти, можна очистити її прямо на вікні. Для цього протріть її сухою ганчіркою або пилососом із м’якою насадкою. За сильного забруднення використовуйте мильний розчин і губку, а потім змийте усе чистою водою за допомогою пульверизатора.

Як мити сітку з вікон: дивіться відео

Крім того, регулярно перевіряйте сітку на розриви чи пошкодження. Маленькі дірочки можна заклеїти прозорим скотчем або латкою зі спеціальної стрічки. Якщо пошкодження значні, варто замінити сітку.

Також пам'ятайте, що у холодну пору року сітки краще знімати, щоб уникнути пошкодження під час морозів. Перед зняттям очистьте сітку, а потім зберігайте її у сухому приміщенні.

Водночас, щоб запобігати забрудненням, уникайте розпилення фарб чи інших агресивних засобів поблизу сіток. Якщо вікна виходять на дорогу, де багато пилу, використовуйте захисні покриття, щоб зменшити швидкість забруднення.