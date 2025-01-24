Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, відкривання вікон також може впустити у приміщення комах. Чи можуть допомогти уникнути цього сітки на вікнах та як зробити захист більш ефективним, розповідаємо далі.

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Чи захищає сітка на вікнах від комах

Сітки на вікнах створені, щоб запобігти потраплянню комах у будинок під час провітрювання. Вони дійсно зменшують кількість шкідників, які можуть проникнути всередину, але їхня ефективність не є абсолютною.

Навіть добре встановлена сітка може мати невеликі проміжки, через які проникають комахи.

Розриви та отвори, які утворюються з часом, також знижують захисні властивості сітки.

На додачу до цього деякі види шкідників, наприклад мошки, можуть проходити через отвори навіть у непошкодженій сітці завдяки своєму малесенькому розміру.

Крім того, ще однією проблемою є те, що гризуни, такі як миші або білки, здатні прогризати сітки, якщо знайдуть для цього можливість.

Як підвищити ефективність сітки

Щоб підвищити ефективність захисту, обирайте сітки, створені спеціально для захисту від комах. Вони мають дрібні отвори (зазвичай із відкритістю 40 – 60%), що ускладнює проникнення навіть найдрібніших жуків. Уникайте дешевих або стандартних матеріалів, які мають більші проміжки.

Також регулярно перевіряйте стан сіток. Усуньте щілини між сіткою та віконною рамою за допомогою стрічки або ущільнювальної смужки, а також не забувайте ремонтувати або замінювати пошкоджені ділянки сітки.

Для максимально ж досконалого ефекту регулярно обприскуйте області навколо вікон спеціальними спреями проти шкідників, які підходять для використання в приміщенні.