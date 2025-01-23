Миші можуть перегризати електричні дроти, переносити хвороби й шкодити будинку. Як позбутися їх та назавжди прогнати з власної оселі – розповідає 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Як визначити, що у домі є миші

Першими виявити мишей у домі можуть домашні тварини. Так, надмірний гавкіт чи нявкіт у певній частині будинку є ознакою, що тут могли оселитися миші.

Також очевидною ознакою, що у домі є гризуни, є екскременти поблизу джерел їжі. Мовиться про кухонні шафи, комори та зони під меблями. Крім того, якщо у домі оселилися миші, то з'являється характерний неприємний запах.

Прогризені дірки, сліди на стінах чи коробках, гіпсокартоні чи харчових упаковках – ознаки, що у домі з'явилися непрохані гості. Крім того, вночі можна почути характерне дряпання.



Ознаки, що у домі з'явилися миші / Фото Unsplash

Як правило, миші живуть на вулиці. Однак восени та взимку вони можуть лізти до оселі, щоб зігрітися та знайти їжу. Вони проникають через тріщини та отвори в стінах, фундаментах, вікнах і дверях, дренажних трубах і вентиляційних отворах. Потрапляючи всередину, вони ховаються на горищах, підвалах, у стінах і щілинах за технікою та меблями.

Як назавжди позбутися мишей

Якщо ви помітили, що у домі завелися миші, то слід зробити кілька завдань. Так, закрийте усі отвори. Якщо вам здається, що дірочка розміром 5 міліметрів не важлива, то ви ще ніколи так не помилялися. Будь-який отвір чи щілина можуть стати "входом" для мишей, адже вони здатні прогризти чи не весь будівельний матеріал.

Ретельно перевірте тріщини та дірки у фундаменті та стінах, особливо – навколо вентиляційних отворів та труб. Використовуйте конопатки чи сталеву вату. Натомість краще уникати використання гуми, пластику чи дерева, адже миші їх з легкістю прогризуть.

Звісно, слід встановити мишоловки по всьому будинку. Сучасні мишоловки мають конструкцію, яка не вбиває тварину, а лише блокує її рухи. Якщо миша потрапить у пастку, то після її можна випустити на волю.



Як позбутися мишей / Фото Unsplash

Також слід прибрати у будинку. Розчин води з хлоркою дозволить видалити усі бактерії та мікроби, які перенесли гризуни. Якщо під час прибирання вдасться знайти нору, то її слід задути будівельною піною. Також можна розкласти отруту, однак слід пам'ятати, що вона повинна лежати у недоступних для дітей та домашніх тварин місцях.

Також існують народні методи, які назавжди позбавлять дім від мишей та інших гризунів. Так, ефірні олії перцевої м’яти, евкаліпта, кориці або кедрового дерева відлякують мишей. Зробіть спрей з ефірної олії, використовуючи воду та кілька крапель олії, і розбризкуйте всюди, де ви бачите сліди гризунів. Крім того, просочіть ватяні кульки ефірною олією та покладіть їх біля всіх можливих точок входу. Такий сильний запах буде відлякувати гризунів.

Миші також не люблять й запаху кінзи, ромашки, м'яти, полину, бузини, коріандру, хлорки, оцту.

Одним зі способів боротьби з мишами є встановлення ультразвукових відлякувачів. Для людського вуха цей звук буде непомітним, проте для гризунів – він неприємний.