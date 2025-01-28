Несколько простых советов, которые помогут поддерживать сетки в отличном состоянии, рассказывает 24 Канал.

Также интересно Действительно ли сетка на окнах защищает от насекомых: как улучшить ее эффективность

Как ухаживать за москитными сетками

Чтобы избежать накопления пыли и грязи, следует регулярно чистить сетки. Хотя бы раз в сезон снимайте их с рамы и промывайте теплой водой с мягким моющим средством, например, жидким мылом. Используйте мягкую губку или щетку, чтобы не повредить волокна сетки, а в заключение ополаскивайте чистой водой и оставляйте высохнуть перед установкой.

Если же сетку трудно снять, можно очистить ее прямо на окне. Для этого протрите ее сухой тряпкой или пылесосом с мягкой насадкой. При сильном загрязнении используйте мыльный раствор и губку, а затем смойте все чистой водой с помощью пульверизатора.

Как мыть сетку с окон: смотрите видео

Кроме того, регулярно проверяйте сетку на разрывы или повреждения. Маленькие дырочки можно заклеить прозрачным скотчем или заплаткой из специальной ленты. Если повреждения значительные, стоит заменить сетку.

Также помните, что в холодное время года сетки лучше снимать, во избежание повреждения во время морозов. Перед снятием очистите сетку, а затем храните ее в сухом помещении.

В то же время, чтобы предотвратить загрязнение, избегайте распыления красок или других агрессивных средств вблизи сеток. Если окна выходят на дорогу, где много пыли, используйте защитные покрытия, чтобы уменьшить скорость загрязнения.