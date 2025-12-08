7 найгірших кольорів фарби для стелі вдома

Правильно підібраний колір стелі може додати простору глибини та світла. Водночас невдалий відтінок здатен зменшити кімнату і зіпсувати атмосферу.

Дизайнери радять уникати деяких кольорів на стелі, бо вони псують простір. Експерти Деніел Джозеф Ченін і Келлі Річардсон пояснили, яких відтінків краще не використовувати, передає 24 Канал із посиланням на Martha Stewart.

У які кольори не можна фарбувати стелю?

Яскравий жовтий

Він створює різке світіння, занижує стелю й робить кімнату хаотичною.

Стелю краще не фарбувати у яскраво жовтий колір / Фото Pexels

Пудрово-блакитний

На стелі пудрово-блакитний колір здається тьмяним і "пласким", через що кімната втрачає глибину та відчуття простору.

Бежевий

Якщо стіни й стеля одного бежевого кольору, усе зливається докупи – кімната видається плоскою й одноманітною.

Темно-синій та інші темні відтінки

У маленьких чи темних кімнатах вони візуально занижують стелю й стискають простір.

Відмовтеся від темно-синього кольору на стелі / Фото Pexels

Червоний

Тисне, притягує всю увагу і порушує комфорт. Він надто "важкий" для стелі.

Неоновий помаранчевий

Надто яскравий колір на стелі змінює вигляд інших речей у кімнаті й перетягує всю увагу на себе, через що дизайн здається зіпсованим.

Металіки

Глянцеві металічні фарби сильно відбивають світло. Через це на стелі з'являються яскраві блиски, які "ріжуть" очі та роблять кімнату нервовою замість затишної. Тому такі відтінки краще використовувати лише в дрібних деталях інтер'єру, а не на великій поверхні, як стеля.

Металічні фарби не підходять для стелі / Фото Pexels

Видання Real Simple назвало плюси і мінуси фарбування стін і стелі одним кольором.

Плюси:

Однокольорова кімната є більш чистою на вигляд і просторою.

Легше підібрати відтінки під меблі та уникнути помилок з тонуванням.

Монохромний інтер'єр може приховати нерівності та зробити кімнату затишнішою.

Менше витрат на фарбу, якщо використовувати один колір для всього.

Мінуси:

Кімната може видаватися одноманітною, нудною або "пласкою".

Темні кольори можуть робити простір меншим і тісним.

Яскравий або насичений колір може перевантажити кімнату.

Якщо кімната темна, фарбування стелі й стін одним кольором може зменшити освітленість.

