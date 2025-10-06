З настанням холодів багато мешканців помічають: вікна "плавають" від водяних крапель, а на рамах з'являється цвіль. Конденсат – не просто неприємний ефект, це сигнал про потенційні проблеми з мікрокліматом у домі.

Чому на вікнах утворюється конденсат та як з цим боротися – розкаже 24 Канал з посиланням на ВВС.

Що викликає конденсат на вікнах?

На це є декілька причин. Коли повітря в кімнаті зволожене, воно несе воду у вигляді пари. Коли ця пара стикається з холодним склом чи стіною, вона охолоджується, вологість падає, і "зайва" вода перетворюється на краплі на поверхні.

До того ж прання, приготування їжі, душ, навіть кімнатні рослини та люди – усе це виділяє значну кількість водяної пари. Якщо вентиляція не справляється, вологість накопичується, і конденсат з'являється особливо активно.

Чим шкідливий конденсат?

Ріст цвілі та грибка – волога на поверхні створює ідеальне середовище для розвитку чорної та інших плісняв. Envirovent зазначає, що дихати спорами грибка може бути небезпечно, особливо для людей з астмою, алергією чи ослабленим імунітетом.

– велика кількість крапель з часом змінює структуру дерева або ПВХ, фарба здувається, ущільнювачі псуються. Погіршення якості повітря в домі – вологе повітря сприяє розвитку плісняви, пилових кліщів та інших шкідливих агентів.



Чому на вікнах утворюється конденсат / Фото Unsplash

Як позбутися конденсату на вікнах?

Експерти та дослідники радять такі ефективні методи: