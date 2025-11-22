Укр Рус
22 листопада, 19:39
2

Ознака серйозних проблем: чому конденсат на вікнах – це не жарти

Альона Гогунська
Основні тези
  • Конденсат на вікнах може призвести до появи чорної плісняви, яка небезпечна для здоров'я, особливо для дітей, літніх людей та алергіків.
  • Основними методами боротьби з конденсатом є регулярне провітрювання, належне опалення та уникання сушіння одягу в приміщенні.

З початком зимового сезону все більше будинків стикаються з характерними ознаками надмірної вологості: запітнілими вікнами, затхлим запахом та навіть появою чорної плісняви.

За словами фахівців, головною причиною проблеми є конденсат, що утворюється, коли тепле та вологе повітря контактує з холодними поверхнями. Як це виправити – розкаже 24 Канал з посиланням на Express.

Чим небезпечний конденсат?

Однією з найнебезпечніших наслідків ігнорування конденсату є поширення чорної плісняви. Вона не лише псує вигляд приміщення, а й може спричинити респіраторні захворювання, алергічні реакції та загострення бронхіальної астми. Особливо у зоні ризику – діти, літні люди та ті, хто страждає на алергії. 

Джерела вологи часто криються у щоденних звичках: сушінні одягу в кімнаті, довгих гарячих душах без провітрювання, приготуванні їжі без кришок та поганій циркуляції повітря. 

У чому головна причина проблеми?

Фахівці наголошують, що без належного провітрювання неможливо позбутися надмірної вологості. Експерти радять: 

  • відкривати вікна хоча б на 5 – 10 хвилин щодня,
  • не перекривати вентиляційні отвори,
  • використовувати витяжки у ванній та на кухні,
  • уникати сушіння речей у житлових кімнатах. 

Навіть невеликий приплив свіжого повітря помітно знижує рівень вологості в домі. 

Опалення теж має значення 

Спеціалісти підкреслюють: холодні поверхні – головні "магніти" для конденсату. Тому фонове опалення на невисокому, але стабільному рівні допомагає уникнути вологих стін і появи плісняви. 

Неправильно налаштоване опалення або спроби надмірно економити на теплі часто лише погіршують ситуацію. Навіть зниження температури у домі на кілька градусів може різко підвищити рівень вологості. 


Чому конденсат на вікнах – це не жарти / Фото Africa Images

Що робити вже сьогодні?

Як пише The Independent, щоб зупинити проблему на початковому етапі, фахівці радять: 

  • протирати конденсат щоранку,
  • переглянути налаштування опалення,
  • регулярно провітрювати помешкання,
  • стежити за станом вікон і ущільнювачів,
  • використовувати побутові осушувачі, якщо вологість надто висока.

Яка ключова помилка призводить до появи конденсату?

  • Сушіння одягу в приміщенні підвищує вологість, що сприяє розвитку плісняви та грибка, які можуть завдати шкоди здоров'ю та житлу.
  • Збільшена вологість поступово псує стіни, стелю, шпалери та меблі, а сушіння на батареях може призвести до пожежонебезпеки та пошкодження тканини.