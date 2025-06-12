5 характеристик, які обов'язково слід врахувати під час вибору кондиціонера

Вибір кондиціонера може виявитися непростим завданням. Слід врахувати не лише зовнішній вигляд та розміри приладу, а й деякі характеристики.

Загалом, експерти радять враховувати 5 обов'язкових деталей під час вибору кондиціонера. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daikin.

До теми Який кондиціонер обрати для дому: мобільний чи класичний

Внутрішній та зовнішній блоки

Зазвичай, кондиціонери мають 2 блоки: внутрішній та зовнішній. Це називається спліт-система. У таких кондиціонерах внутрішній блок монтується на стіну в приміщенні, а зовнішній, відповідно, – на зовнішній частині будинку. Зовнішній блок відповідає за відведення чи забір тепла, а внутрішній – регулює температуру всередині кімнати.

Разом з тим є мобільні кондиціонери. Такі пристрої мають один корпус, і не кріпляться до стіни, а стоять на підлозі. Однак вони мають і чимало мінусів: менш ефективні, шумні, громіздкі, для роботи потрібен вихід повітря назовні, через що їхня "мобільність" під питанням.

Тип внутрішнього блоку

Якщо ви вибрали кондиціонер з внутрішнім блоком, то слід також визначитися з його типом. Так, існує 3 типи:

настінний (найпопулярніший) – встановлюється високо на стіні, підходить для охолодження однієї кімнати;

підлоговий – монтується ближче для підлоги, але також може охолоджувати лише одну кімнату,

канальний – використовується у центральних системах кондиціонування. Такий тип блоку розподіляє холодне повітря через вентиляційні канали у стелі та стінах, а тому такий тип дає змогу охолоджувати весь будинок.

Односплітова система чи мультисплітова

Система кондиціонування може бути односплітовою або мультисплітовою. Її вибір залежить від планування дому, кількості кімнат та потреб споживачів. Загалом, односплітова система – це один зовнішній блок, з'єднаний з внутрішнім за допомогою електричного кабелю та мідних трубок, якими циркулює холодоагент. Односплітові кондиціонери радять ставити, якщо потрібно охолодити одну чи максимум дві кімнати.

Мультисплітові кондиціонери, як стає зрозуміло і з самої назви, має кілька внутрішніх систем, але при цьому – один зовнішній блок. Переваги таких кондиціонерів у тому, що кожен блок може працювати окремо й при цьому – охолоджувати не одну кімнату. Однак мультисплітові системи планують більш ретельного планування і такі кондиціонери краще ставити під час повного ремонту будинку чи квартири.

Потужність кондиціонера

Потужність кондиціонера – дуже важливий елемент, який не можна ігнорувати. Від цього напряму залежить, наскільки ефективно та швидко буде охолоджуватися приміщення. Так, під час вибору кондиціонера варто враховувати площу приміщення.

Загалом, для різних площ необхідно обирати кондиціонери різних потужностей:

до 15 квадратних метрів – 1,5 кВт,

до 25 квадратних метрів – 2,0 кВт,

до 30 квадратних метрів – 2,5 кВт,

до 40 квадратних метрів – 3,5 кВт.

Дизайн і стиль

Звісно, під час вибору кондиціонера слід звертати увагу і на дизайн та стиль. Найпопулярнішими моделями залишаються білі, але нині виробники пропонують різні кольори, форми та навіть можливість встановлення дизайнерських панелей.

До слова, раніше фахівці назвали новий спосіб охолодження приміщення. Так, ця система набагато ефективніша та економніша, аніж звичайні кондиціонери.