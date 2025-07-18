Вентилятор vs кондиціонер: чим дешевше та ефективніше охолоджувати дім

У спекотні літні дні кондиціонер та вентилятор стають незамінною технікою, якою користуються у кожному домі. Однак, який прилад ефективніший та дешевший?

Відповідь на це питання дає 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Чим і як краще охолоджувати дім?

У літні дні рахунки можуть суттєво зростати через постійне використання кондиціонерів. Дехто вважає, що краще використовувати під час спеки вентилятори, однак чи дійсно вони ефективно охолоджують приміщення? Крім того, виникає питання, а чи економніші вентилятори у використанні, порівняно з кондиціонерами?

Бенджамін Усцілла, ліцензований технік з опалення, вентиляції та кондиціонування повітря каже, що вартість роботи вентиляторів дорівнює лише частині вартості роботи кондиціонера. Водночас використання кондиціонерів може бути в рази дорожчим.

У середньому кондиціонери можуть споживати 2 – 3,5 кіловати на годину. Вентилятор же споживає менше, і якщо говорити про щоденне використання протягом місяця, то він споживатиме близько у 20 разів менше електроенергії.

Втім, хоча вентилятори й дешевші в експлуатації, але кондиціонери – значно ефективніші, якщо говорити безпосередньо про охолодження будинку. Річ у тім, що вентилятори не охолоджують приміщення, а просто переміщують повітря. А для того, аби знизити температуру у домі, потрібно використовувати кондиціонер.

За словами експерта, для найкращого результату можна поєднувати роботу кондиціонера та вентилятора. Поки одна техніка буде охолоджувати повітря, інша – буде розганяти його по кімнатах.

До слова, раніше експерти розповіли, як правильно розташувати термостат. Річ у тім, що неправильне розміщення може призвести до неефективної роботи системи опалення чи охолодження, що збільшує витрати на енергію.