Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, одна з причин, яку часто ігнорують, – неправильне розташування термостата. Як локація пов'язана з витратами й де його краще не розміщувати, розповідаємо далі.

До теми Як налаштувати термостат перед відпусткою: поради для економії та безпеки

Як термостат впливає на витрати енергії

Термостат вимірює температуру лише в тій зоні, де він розміщений. Якщо це місце не відображає загального клімату в будинку, система опалення чи охолодження почне працювати неефективно.

Наприклад, термостат у коридорі може отримувати неправильні дані через слабкий потік повітря, а поблизу вікна – через вплив сонця або протяги.

У результаті – зайва витрата енергії, коливання температури в кімнатах і високі рахунки.

Найгірші місця для розміщення термостата

Експерти не радять встановлювати термостат:

у коридорах з обмеженим повітрообміном;

на зовнішніх стінах або біля вікон і дверей;

поблизу джерел тепла (труб, каміна, кухні);

біля вентиляційних отворів;

на сходах або під прямим сонячним світлом.

У цих зонах показники можуть бути спотвореними – так званими "фантомними", що ускладнює точне регулювання температури в усьому будинку.

Не всі місця однаково добре підходять для термостата / Фото Freepik

Ідеальне місце для термостата

Найкраще встановлювати термостат:

у вітальні або іншій часто використовуваній кімнаті;

на внутрішній стіні, подалі від джерел тепла, холоду та прямих сонячних променів;

на першому поверсі – якщо в будинку є два поверхи та одна система управління кліматом.

У таких умовах термостат забезпечить точні вимірювання температури та зменшить витрати на опалення й охолодження.

Що робити, якщо термостат встановлено невдало

Перемістіть термостат – якщо зміна становить менше ніж 45 сантиметрів на тій самій стіні або до 3 метрів на протилежну стіну, це можна зробити самостійно. Для більших переміщень краще звернутися до електрика або фахівця.

До речі, іншим рішенням може стати розумний термостат, який буде регулювати температуру з урахуванням більшої кількості факторів.