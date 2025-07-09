Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, одна з причин, яку часто ігнорують, – неправильне розташування термостата. Як локація пов'язана з витратами й де його краще не розміщувати, розповідаємо далі.
До теми Як налаштувати термостат перед відпусткою: поради для економії та безпеки
Як термостат впливає на витрати енергії
Термостат вимірює температуру лише в тій зоні, де він розміщений. Якщо це місце не відображає загального клімату в будинку, система опалення чи охолодження почне працювати неефективно.
Наприклад, термостат у коридорі може отримувати неправильні дані через слабкий потік повітря, а поблизу вікна – через вплив сонця або протяги.
У результаті – зайва витрата енергії, коливання температури в кімнатах і високі рахунки.
Найгірші місця для розміщення термостата
Експерти не радять встановлювати термостат:
- у коридорах з обмеженим повітрообміном;
- на зовнішніх стінах або біля вікон і дверей;
- поблизу джерел тепла (труб, каміна, кухні);
- біля вентиляційних отворів;
- на сходах або під прямим сонячним світлом.
У цих зонах показники можуть бути спотвореними – так званими "фантомними", що ускладнює точне регулювання температури в усьому будинку.
Не всі місця однаково добре підходять для термостата / Фото Freepik
Ідеальне місце для термостата
Найкраще встановлювати термостат:
- у вітальні або іншій часто використовуваній кімнаті;
- на внутрішній стіні, подалі від джерел тепла, холоду та прямих сонячних променів;
- на першому поверсі – якщо в будинку є два поверхи та одна система управління кліматом.
У таких умовах термостат забезпечить точні вимірювання температури та зменшить витрати на опалення й охолодження.
Що робити, якщо термостат встановлено невдало
Перемістіть термостат – якщо зміна становить менше ніж 45 сантиметрів на тій самій стіні або до 3 метрів на протилежну стіну, це можна зробити самостійно. Для більших переміщень краще звернутися до електрика або фахівця.
До речі, іншим рішенням може стати розумний термостат, який буде регулювати температуру з урахуванням більшої кількості факторів.