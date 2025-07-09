Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, одна из причин, которую часто игнорируют, – неправильное расположение термостата. Как локация связана с расходами и где его лучше не размещать, рассказываем далее.

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Как термостат влияет на затраты энергии

Термостат измеряет температуру только в той зоне, где он размещен. Если это место не отражает общего климата в доме, система отопления или охлаждения начнет работать неэффективно.

Например, термостат в коридоре может получать неправильные данные из-за слабого потока воздуха, а вблизи окна – из-за воздействия солнца или сквозняков.

В результате – лишний расход энергии, колебания температуры в комнатах и высокие счета.

Худшие места для размещения термостата

Эксперты не советуют устанавливать термостат:

в коридорах с ограниченным воздухообменом;

на внешних стенах или возле окон и дверей;

вблизи источников тепла (труб, камина, кухни);

возле вентиляционных отверстий;

на лестницах или под прямым солнечным светом.

В этих зонах показатели могут быть искаженными – так называемыми "фантомными", что затрудняет точное регулирование температуры во всем доме.

Не все места одинаково хорошо подходят для термостата / Фото Freepik

Идеальное место для термостата

Лучше всего устанавливать термостат:

в гостиной или другой часто используемой комнате;

на внутренней стене, подальше от источников тепла, холода и прямых солнечных лучей;

на первом этаже – если в доме есть два этажа и одна система управления климатом.

В таких условиях термостат обеспечит точные измерения температуры и уменьшит расходы на отопление и охлаждение.

Что делать, если термостат установлен неудачно

Переместите термостат – если изменение составляет менее 45 сантиметров на той же стене или до 3 метров на противоположную стену, это можно сделать самостоятельно. Для более крупных перемещений лучше обратиться к электрику или специалисту.

Кстати, другим решением может стать умный термостат, который будет регулировать температуру с учетом большего количества факторов.