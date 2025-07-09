Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, одна из причин, которую часто игнорируют, – неправильное расположение термостата. Как локация связана с расходами и где его лучше не размещать, рассказываем далее.
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Как термостат влияет на затраты энергии
Термостат измеряет температуру только в той зоне, где он размещен. Если это место не отражает общего климата в доме, система отопления или охлаждения начнет работать неэффективно.
Например, термостат в коридоре может получать неправильные данные из-за слабого потока воздуха, а вблизи окна – из-за воздействия солнца или сквозняков.
В результате – лишний расход энергии, колебания температуры в комнатах и высокие счета.
Худшие места для размещения термостата
Эксперты не советуют устанавливать термостат:
- в коридорах с ограниченным воздухообменом;
- на внешних стенах или возле окон и дверей;
- вблизи источников тепла (труб, камина, кухни);
- возле вентиляционных отверстий;
- на лестницах или под прямым солнечным светом.
В этих зонах показатели могут быть искаженными – так называемыми "фантомными", что затрудняет точное регулирование температуры во всем доме.
Не все места одинаково хорошо подходят для термостата / Фото Freepik
Идеальное место для термостата
Лучше всего устанавливать термостат:
- в гостиной или другой часто используемой комнате;
- на внутренней стене, подальше от источников тепла, холода и прямых солнечных лучей;
- на первом этаже – если в доме есть два этажа и одна система управления климатом.
В таких условиях термостат обеспечит точные измерения температуры и уменьшит расходы на отопление и охлаждение.
Что делать, если термостат установлен неудачно
Переместите термостат – если изменение составляет менее 45 сантиметров на той же стене или до 3 метров на противоположную стену, это можно сделать самостоятельно. Для более крупных перемещений лучше обратиться к электрику или специалисту.
Кстати, другим решением может стать умный термостат, который будет регулировать температуру с учетом большего количества факторов.