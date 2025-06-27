Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, це проста дія, яка допоможе зменшити витрати на комунальні послуги та вбереже ваш будинок від неприємних сюрпризів. Але варто знати міру – повне вимкнення системи може мати негативні наслідки. Як правильно змінити температуру в будинку під час вашої відсутності, розповідаємо далі.

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На скільки змінювати температуру, коли вас немає

Загальна порада – змінювати температуру приблизно на 2 – 5 °C, залежно від сезону. Взимку – трохи знизити опалення, влітку – підвищити охолодження. Така зміна лише на 8 годин на день може заощадити до 10% витрат на опалення. Якщо ж ви їдете надовго, ця економія зросте.

Але не всі системи опалення однакові. Наприклад, теплові насоси витрачають більше енергії на повернення до комфортної температури, тому різке зниження температури може бути менш ефективним.

Оптимальні налаштування на літо

Влітку кондиціонер не лише охолоджує повітря, а й зменшує вологість, що критично важливо для запобігання появі цвілі, грибка та пошкодження дерев’яних меблів. Якщо у вас залишаються кімнатні рослини або тварини, це теж варто врахувати.

Найкраще встановити температуру в межах приблизно 26 – 29 °C. Це дозволить системі періодично вмикатися та підтримувати належний мікроклімат, не витрачаючи зайву енергію.

Інші поради для економії енергії у відпустці

Встановіть розумний термостат. Він дозволяє змінювати налаштування дистанційно і повертати комфортну температуру ще до вашого приїзду.

Від'єднайте електроніку. Зарядні пристрої, тостери, телевізори й навіть цифрові годинники споживають енергію, навіть коли ви ними не користуєтесь.

Закрийте жалюзі або штори. Це зменшить потрапляння сонячного тепла влітку.

Зменште температуру бойлера. Або переведіть його в режим мінімальної потужності.

Використовуйте таймер для освітлення. Якщо залишаєте світло для безпеки, запрограмуйте його на ввімкнення лише у вечірній час.

Не спорожнюйте повністю холодильник. Наповнений прилад працює ефективніше. Якщо забрали продукти – залиште пляшки з водою або напоями.

До слова, перед відпусткою важливо не тільки подбати про термостат, а й з'ясувати, чи можна залишати кондиціонер увімкненим.