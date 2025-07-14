Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Nature.

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Яке покриття охолоджує будівлі?

Як мовиться у дослідженні, американські, шведські, китайські та сингапурські вчені створили проривне теплове покриття. Воно здатне зменшити температуру дахів будівель та знизити витрати на електроенергію.

Так, в рамках дослідження вчені виготовили понад 1500 зразків новітніх матеріалів, 4 з яких – протестували на експериментальних будинках. Дослід проводили протягом 4 годин під прямим сонячним промінням в обідній час. Вчені помітили, що дахи з новим покриттям залишалися на 5 – 20 градусів прохолоднішими, аніж звичайні покриття.

Ба більше, через те, що дах залишався прохолоднішим, температура всередині кімнат залишалася прохолоднішою. Вчені прийшли до висновку, що якщо встановити таке покриття на дах багатоповерхівки, то можна зекономити 15 800 кіловатів електроенергії на рік.

Для порівняння. Лише один кондиціонер може споживати близько 1500 кіловатів на рік.

До слова, раніше фахівці також наголошували, що можна використовувати й іншу систему охолодження. Мовиться про систему "сяюча стеля", яка набагато енергоефективніша за звичайні кондиціонери.