Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.

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Какое покрытие охлаждает здания?

Как говорится в исследовании, американские, шведские, китайские и сингапурские ученые создали прорывное тепловое покрытие. Оно способно уменьшить температуру крыш зданий и снизить расходы на электроэнергию.

Так, в рамках исследования ученые изготовили более 1500 образцов новейших материалов, 4 из которых – протестировали на экспериментальных домах. Опыт проводили в течение 4 часов под прямыми солнечными лучами в обеденное время. Ученые заметили, что крыши с новым покрытием оставались на 5 – 20 градусов прохладнее, чем обычные покрытия.

Более того, из-за того, что крыша оставалась прохладнее, температура внутри комнат оставалась прохладнее. Ученые пришли к выводу, что если установить такое покрытие на крышу многоэтажки, то можно сэкономить 15 800 киловатт электроэнергии в год.

Для сравнения. Только один кондиционер может потреблять около 1500 киловатт в год.

К слову, ранее специалисты также отмечали, что можно использовать и другую систему охлаждения. Говорится о системе "сияющий потолок", которая гораздо энергоэффективнее обычных кондиционеров.