Чому на газоні з’являються коричневі плями: як їх позбутися

Коричневі, сухі плями на зеленому газоні – знайома картина для багатьох домовласників. І хоча вони можуть здаватися ознакою недогляду, насправді причин їх появи чимало.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, вони навіть можуть значно відрізнятися залежно від пори року, температури та умов полив. Що саме викликає знебарвлення трави найчастіше, та як з цим боротися, розповідаємо далі.

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Неправильний полив

Одна з найпоширеніших причин – полив у невідповідний час або у неправильній кількості. Надмірна волога, так само як і її нестача, шкодять траві. Ідеальний час для поливу – ранок. Це дозволяє корінню ввібрати воду, а траві висохнути до вечора, знижуючи ризик грибкових захворювань.

Рекомендовано поливати газон 1 – 2 рази на тиждень, використовуючи приблизно 2,5 сантиметри води за сеанс. Уникайте ділянок, де вода застоюється або стікає надто швидко – у таких місцях варто відкоригувати режим поливу.

Тупі леза косарки

Забуте, але важливе – це стан лез газонокосарки. Тупі леза не зрізають, а рвуть траву, залишаючи її вразливою. Також важливо не косити надто низько – це відкриває ґрунт для сонця, і він швидко пересихає.

Оптимальна висота зрізу для більшості газонних трав – 7,5 – 9,5 сантиметрів. Леза варто заточувати кожні 8 – 10 скошувань, і не варто знімати понад третину довжини травинки за одне косіння.

До речі, щоб правильно заточити лезо газонокосарки, варто слідувати покроковій інструкції.

Сеча домашніх тварин

Собаки – часта причина появи плям через високий вміст азоту в їхній сечі. Якщо улюбленець належить вам, забезпечте йому достатньо води, щоб зменшити концентрацію азоту. Також можна привчити його ходити в туалет у відведеному місці або відразу промивати газон водою після сечовипускання.

Якщо винен чужий пес, допоможуть гравій чи каміння на уражених ділянках. Це зменшить шкоду та змусить тварину шукати інше місце.

Грибок

Грибкові інфекції на газоні виникають у затінених, вологих місцях або при поганій циркуляції повітря. Часто їх важко помітити на початковому етапі, поки не з’являться плями.

Щоб запобігти поширенню грибка уникайте поливу ввечері, проріджуйте газон для кращої вентиляції, косіть рідше й збирайте обрізки в мішок.

У складних випадках може знадобитися обробка фунгіцидом.