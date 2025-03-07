Ніби у люксовому ресторані: кухня Девіда та Вікторії Бекхем вразила розкішним дизайном

Ні для кого не секрет, що зіркове подружжя Девіда та Вікторії Бекхем живе у розкішному таунхаусі у Лондоні. Подружжя придбало будинок у 2013 році за шалені 31 мільйон фунтів стерлінгів і вклало чимало коштів у ремонт. Нині кухня Бекхемів – вишукана розкіш.

Можливо, такій кухні позаздрили б і люксові ресторани. Чим особливий дизайн кухні зіркового подружжя Бекхемів – повідомляє 24 Канал з посиланням на HELLO! Magazine.

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Чим відрізняється кухня Бекхемів

Як і в будь-якому домі, кухня – це серце будинку. У домі зіркового подружжя ця кімната має професійний вигляд, ніби це частина мішленівського ресторану.

Нещодавно Девід Бекхем опублікував в інстаграмі відео, як він готує млинці. Ці кадри дозволили краще розгледіти інтер'єр кімнати.

Девід Бекхем готує млинці на своїй кухні: дивіться відео

Так, у центрі кухні розташований дерев'яний острів з вбудованою раковиною та великою поверхнею для приготування їжі. Над ним висить ряд каструль та сковорідок, ніби як для справжнього шеф-кухаря.

На кухні також можна побачити купу техніки, яка облегшує процес приготування їжі. Тут і професійна духова шафа, і різні варильні поверхні, і фритюрниці, і купа іншої дрібної техніки.

Крім того, на кухні ідеально поєднані різні матеріали. Особливий акцент приділяється сталі, а тепла підсвітка створює затишну атмосферу. Цікаво, що шафи кухні настільки високі, що Вікторії Бекхем доводиться користуватися спеціальною драбиною, щоб дістатися верхніх полиць.

Що стосується решти простору, то кухня оформлена в оливково-зеленому та кремовому відтінках. У поєднанні з деревом створюється неймовірно розкішний дизайн, який зачаровує мережу.