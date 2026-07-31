Ці кухонні фасади майже не збирають бруд: що обрати для кухні

Під час вибору кухні багато хто звертає увагу насамперед на колір і дизайн. Проте не менш важливо враховувати, наскільки легко буде доглядати за фасадами щодня. Адже навіть найефектніші меблі можуть швидко втратити привабливий вигляд, якщо на них постійно залишаються відбитки пальців, жирні плями чи пил.

Блогерка yustinadromova_, яка має досвід кількох ремонтів і переїздів, поділилася своїми спостереженнями та назвала фасади, які вважає найпрактичнішими для кухні.

Які фасади можуть розчарувати?

За словами блогерки, найбільше клопоту завдають однотонні фасади, виготовлені з недорогого ДСП. На них швидко стають помітними забруднення, відбитки пальців, бризки води та жирні плями. Через це поверхні доводиться протирати значно частіше, щоб кухня мала охайний вигляд. Саме тому перед покупкою варто оцінювати не лише зовнішній вигляд меблів, а й те, наскільки практичним буде матеріал у повсякденному користуванні.

Що обрати натомість?

Одним зі своїх фаворитів блогерка називає світлі фарбовані фасади. За її словами, вони виглядають охайно, легко очищуються від повсякденних забруднень і не потребують спеціального догляду. Крім того, світлі відтінки візуально роблять кухню просторішою та краще приховують дрібний пил.

Ще одним практичним рішенням є фасади з матеріалу Fenix. Він відомий своєю матовою поверхнею, стійкістю до подряпин і меншою помітністю відбитків пальців порівняно з багатьма іншими матеріалами. Саме тому такі фасади часто обирають для сучасних кухонь, де важливо поєднати стильний вигляд і простий догляд.

Які кухонні фасади найпрактичніші: дивіться відео

Не втрачають популярності й фасади з декором під натуральне дерево. Текстура деревини допомагає приховувати дрібні забруднення, пил і незначні подряпини, тому такі поверхні довше виглядають охайними навіть за активного використання кухні. Крім практичності, вони додають інтер'єру тепла й затишку та легко поєднуються з більшістю сучасних стилів.

На що звернути увагу перед замовленням кухні?

Блогерка зазначає, що практичність фасадів впливає не лише на зовнішній вигляд кухні, а й на щоденний комфорт. За її словами, світлі фарбовані поверхні, Fenix і декор під дерево значно легше прибирати, а це допомагає економити час і навіть зменшує витрати на спеціальні засоби для догляду.

Саме тому під час вибору кухні варто орієнтуватися не лише на модні тенденції, а й на те, наскільки легко меблі буде підтримувати в чистоті протягом багатьох років.