Експерт назвав 3 кухонні прилади, які ніколи не слід підключати через подовжувач

Подовжувачі справді зручні, коли потрібно підключити прилади, розміщені далеко від розетки. Проте, незважаючи на їх користь, багато сімей не усвідомлюють потенційні небезпеки. Експерти попереджають, що подовжувачі часто використовують неправильно, через що є ризик виникнення пожежі.

Експерт з енергетики Джеймі Бернс пояснив, які три домашні прилади ніколи не слід підключати через подовжувач і чому це небезпечно, передає 24 Канал із посиланням на T3.

Дивіться також Камін із секретом: дівчина зняла старий декор і натрапила на приголомшливу знахідку

Які прилади не можна підключати до подовжувача?

За словами фахівця, кожен подовжувач розрахований на певний максимальний струм. Якщо підключати потужні прилади, можна перевищити його можливості, що призведе до перегріву або навіть пожежі.

Мікрохвильова піч

Мікрохвильові печі споживають багато електроенергії. Підключення через подовжувач може перевантажити кабель. Найбезпечніше підключати мікрохвильовку безпосередньо до розетки, призначеної для цього.

Холодильники та морозильники

Ці прилади працюють постійно, споживаючи електроенергію цілодобово. Подовжувач не витримає таке навантаження, ізоляція кабелю може пошкодитися, що підвищує ризик пожежі. Крім того, випадкове відключення може зіпсувати продукти.

Завжди підключайте холодильники та морозильники безпосередньо до розетки з окремою лінією / Фото Pixabay

Пральна машина

Пральні машини споживають багато електрики і працюють поруч з водою. Підключення через подовжувач небезпечне через ризик короткого замикання або ураження електричним струмом. Підключайте машину безпосередньо до заземленої розетки, щоб уникнути аварій і гарантувати безпечну роботу.

Як пише Times of India, кондиціонери, обігрівачі і тостери теж не слід підключати через подовжувачі.

Як користуватися бойлером, щоб зекономити електроенергію?

Електричний бойлер – один із найбільших споживачів електроенергії в домі. Його постійна робота сильно збільшує рахунки за світло.

Вмикайте бойлер тільки перед використанням води і вимикайте одразу після. Якщо часто забуваєте це робити, використовуйте таймер. Душ економніший за ванну – він витрачає вдвічі менше води й енергії. Обирайте душову лійку з низьким потоком.

Купуючи бойлер, перевіряйте його клас енергоефективності. Тримайте помірну температуру води (близько 45 градусів достатньо) та утеплюйте бойлер, щоб уникнути втрат тепла. Такі прості кроки допоможуть скоротити споживання електроенергії та зменшити рахунки.