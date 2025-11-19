Эксперт назвал 3 кухонных прибора, которые никогда не следует подключать через удлинитель

Удлинители действительно удобны, когда нужно подключить приборы, размещённые вдали от розетки. Однако, несмотря на их пользу, многие семьи не осознают потенциальные опасности. Эксперты предупреждают, что удлинители часто используют неправильно, из-за чего есть риск возникновения пожара.

Эксперт по энергетике Джейми Бернс объяснил, какие три домашние приборы никогда не следует подключать через удлинитель и почему это опасно, передает 24 Канал со ссылкой на T3.

Какие приборы нельзя подключать к удлинителю?

По словам специалиста, каждый удлинитель рассчитан на определенный максимальный ток. Если подключать мощные приборы, можно превысить его возможности, что приведет к перегреву или даже пожару.

Микроволновая печь

Микроволновые печи потребляют много электроэнергии. Подключение через удлинитель может перегрузить кабель. Безопаснее всего подключать микроволновку непосредственно к розетке, предназначенной для этого.

Холодильники и морозильники

Эти приборы работают постоянно, потребляя электроэнергию круглосуточно. Удлинитель не выдержит такую нагрузку, изоляция кабеля может повредиться, что повышает риск пожара. Кроме того, случайное отключение может испортить продукты.

Всегда подключайте холодильники и морозильники непосредственно к розетке с отдельной линией / Фото Pixabay

Стиральная машина

Стиральные машины потребляют много электричества и работают рядом с водой. Подключение через удлинитель опасно из-за риска короткого замыкания или поражения электрическим током. Подключайте машину непосредственно к заземленной розетке, чтобы избежать аварий и гарантировать безопасную работу.

Как пишет Times of India, кондиционеры, обогреватели и тостеры тоже не следует подключать через удлинители.

Как пользоваться бойлером, чтобы сэкономить электроэнергию?

Электрический бойлер – один из крупнейших потребителей электроэнергии в доме. Его постоянная работа сильно увеличивает счета за свет.

Включайте бойлер только перед использованием воды и выключайте сразу после. Если часто забываете это делать, используйте таймер. Душ экономнее ванны – он тратит вдвое меньше воды и энергии. Выбирайте душевую лейку с низким потоком.

Покупая бойлер, проверяйте его класс энергоэффективности. Держите умеренную температуру воды (около 45 градусов достаточно) и утепляйте бойлер, чтобы избежать потерь тепла. Такие простые шаги помогут сократить потребление электроэнергии и уменьшить счета.