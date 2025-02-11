Ви такого ще не бачили: дівчина знайшла в Україні квартиру з найдивнішим плануванням

Планування квартири – питання непросте, однак не всі до нього підходять виважено. Інколи можна знайти справжні "дизайнерські перлини", які шокують розташуванням кімнат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блогерку @elizaavlasova.

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Топ найдивніших рішень під час планування квартири

Дівчина на деякий час орендувала квартиру, але була шокована, коли опинилися всередині. Так, однокімнатна квартира будь-кого здивує своїм плануванням.

Спочатку дівчина показала сучасну спальню зі світлим ремонтом. Після того блогерка показала невелику кухню, однак саме з цієї кімнати починається найцікавіше. Дівчина опиняється у ванній кімнаті, яка за сумісництвом виявляється "передпокоєм".

Так, всі "гості" відразу опиняються у ванній кімнаті, потім потрапляють на кухню і лише після – у спальню. Як зазначила блогерка, цю квартиру вона орендувала у Миколаєві.

Найдивніше планування у квартирі: дивіться відео

Дівчина також показала, вхід у квартиру. Блогерка відчинила двері квартири з під'їзду і першою побачила саме ванну кімнату.

До слова, це планування настільки вразило мережу, що відео стало вірусним. Усього за 3 дні відео переглянули 2,6 мільйона користувачів.

У мережі зауважили, що, можливо, власник просто розділив одну квартиру на два помешкання. На це вказує повна відсутність вікон та дивний поріг на вході. Можливо, по сусідству є ще одне нестандартне помешкання, яке зустрічає гостей ванною кімнатою.