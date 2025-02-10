Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, Рут, уродженка Шотландії, та її чоловік Тод із Каліфорнії насолоджувалися процесом ремонту, аж поки не зробили несподіване відкриття: на горищі їх чекали дві таємні кімнати, про які вони навіть не здогадувалися. Як виглядають ці приміщення, розповідаємо далі.

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Як пара зробила відкриття на горищі

Ще під час купівлі подружжя цікавилося станом горища. Вони запитали агента з нерухомості, чи можна буде використати цей простір у майбутньому. Однак їм сказали, що горище не має нічого особливого і слугує лише місцем для зберігання.

Коли ми переїхали, наші очікування щодо цього простору були дуже низькими, тож ми були вражені, коли знайшли дві старі, але добре збережені дитячі кімнати,

– розповідає Рут.

Як вона з чоловіком показала у відео, ці кімнати були повністю облаштовані: дитячі шпалери, шафи для зберігання речей і навіть набір іграшкових поїздів. Здається, що приміщення виглядають так, ніби вони залишилися незмінними з часів вікторіанської епохи.

Як виглядають таємні кімнати: дивіться відео

Здається, у вікторіанські часи дитячі кімнати облаштовували саме на горищі! Там, нагорі, ніби повертаєшся у минуле – шафи, ящики, старі шпалери та навіть іграшки,

– написала пара в описі до ролика.

І хоча кімнати збереглися у досить гарному стані, подружжя планує використати горище все ж тільки для зберігання через низькі стелі.

Тим часом користувачі соцмереж були вражені цим відкриттям. Відео набрало сотні коментарів, а багато людей не могли повірити, що пара жила в будинку майже рік, не підозрюючи про існування прихованих кімнат. Деякі ж назвали це відкриття трохи моторошним, особливо через старі іграшки.