Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, Рут, уроженка Шотландии, и ее муж Тод из Калифорнии наслаждались процессом ремонта, пока не сделали неожиданное открытие: на чердаке их ждали две тайные комнаты, о которых они даже не догадывались. Как выглядят эти помещения, рассказываем далее.

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Как пара сделала открытие на чердаке

Еще во время покупки супруги интересовались состоянием чердака. Они спросили агента по недвижимости, можно ли будет использовать это пространство в будущем. Однако им сказали, что чердак не имеет ничего особенного и служит лишь местом для хранения.

Когда мы переехали, наши ожидания относительно этого пространства были очень низкими, поэтому мы были поражены, когда нашли две старые, но хорошо сохранившиеся детские комнаты,

– рассказывает Рут.

Как она с мужем показала в видео, эти комнаты были полностью обустроены: детские обои, шкафы для хранения вещей и даже набор игрушечных поездов. Кажется, что помещения выглядят так, будто они остались неизменными со времен викторианской эпохи.

Как выглядят тайные комнаты: смотрите видео

Кажется, в викторианские времена детские комнаты обустраивали именно на чердаке! Там, наверху, будто возвращаешься в прошлое – шкафы, ящики, старые обои и даже игрушки,

– написала пара в описании к ролику.

И хотя комнаты сохранились в достаточно хорошем состоянии, супруги планируют использовать чердак все же только для хранения из-за низких потолков.

Между тем пользователи соцсетей были поражены этим открытием. Видео набрало сотни комментариев, а многие люди не могли поверить, что пара жила в доме почти год, не подозревая о существовании скрытых комнат. Некоторые же назвали это открытие немного жутким, особенно из-за старых игрушек.