Радуватимуть око кілька місяців: 7 квітів з найдовшим цвітінням
- Фахівці виділяють 7 квітів з найдовшим періодом цвітіння. Вони можуть радувати своїм цвітінням від весни до перших заморозків, якщо забезпечити їм належний догляд та умови.
- Так, багато сонячного світла, добре дренований ґрунт та вчасний полив забезпечать довге цвітіння для багатьох рослин.
Якщо ви мріяли про сад, що довго тішить яскравими барвами, то слід обирати рослини з тривалим періодом цвітіння. Такі квіти будуть радувати своїм цвітінням протягом кількох місяців, якщо забезпечити гарні умови для цього та догляд.
Так, фахівці виділяють 7 квітів з найдовшим періодом цвітіння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
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Цинія
Цинія – дуже яскраві та різнобарвні квіти, які можуть рости дуже густо. До слова, у цьому їхня перевага, адже вони захищають подвір'я від бур'янів. Цинії починають квітнути влітку й милують око своїми яскравими пелюстками до перших заморозків. Крім того, існує безліч сортів (як високих, так і компактних), які дозволяють створити ефектні клумби.
Що стосується догляду, то цинії достатньо багато сонячного світла та добре дренованого ґрунту.
Аліссум (лобулярія, бурачок)
Якщо клімат сприяє, то аліссум може цвісти цілий рік. Звісно, в Україні не такі погодні умови, однак витончені квіти можуть з'явитися вже наприкінці квітня – початку травня, а цвітіння триватиме до перших заморозків.
Серед правил догляду за аліссумом – часткове сонячне світло та добре дренований ґрунт.
Лаванда
Не лише корисна, а й гарна лаванда може цвісти протягом тривалого часу. Ці квіти довговічні, ніжні й додають краси саду. Лаванда починає розпускатися весною й милує око до пізньої осені. Крім того, ці квіти не потребують особливого догляду, а деякі з сортів – стійкі до сухої та спекотної погоди.
Гортензія
Великі квіти гортензій мають приголомшливий вигляд. Окрім своєї краси, ці рослини є дуже стійкими. Загалом, ця рослина може квітнути щонайменше 8 тижнів, а деякі сорти – ще довше. Головне – садити гортензії у родючий ґрунт та стежити за рівнем pH, адже це впливає на колір квітки.
Гібіскус
Великі рожеві квіти гібіскусу завжди милують око. Вони можуть квітнути протягом усього літа, а якщо забезпечити велику кількість сонця й тепла, то рослина буде розростатися та вражати своїм масштабним цвітінням.
Лілійник
Можна подумати, що лілійник потрапив у цей список випадково, адже зазвичай вони цвітуть день чи два, але період цвітіння деяких сортів становить від 4 до 6 тижнів.
Шавлія
Якщо ви шукаєте рослину, яка проста у догляді й буде цвісти все літо, то можна сміливо саджати шавлію. Вона милуватиме око своїми фантастичними квітами протягом усього літа.
До слова, раніше 24 Канал розповідав, які квіти посадити у своєму саду, які є стійкими до спекотного літа. Так, серед витривалих багаторічників також є лаванда, шавлія, а також кілька інших сортів квітів.