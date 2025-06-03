Їстівні квіти: 5 рослин, які прикрасять сад і стануть смачним доповненням до ваших страв

Квіти – це не лише прикраса для клумб і підвіконь. Деякі з них можуть стати справжнім делікатесом на вашій кухні.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, їстівні квіти додають барв, аромату й текстури до різних страв: від салатів і напоїв до тортів і супів. Що ж це за рослини, розповідаємо далі.

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Настурції

Настурція – фаворит серед їстівних квітів. Її яскраві червоні, помаранчеві й жовті квіти легко виростити з насіння, а рослина швидко росте навіть у контейнерах. У їжу придатні як квіти, так і листя – обидва мають виразний, перцевий смак, схожий на руколу. Ідеальний варіант для салатів.

Братки

Братки полюбляють прохолодну погоду і вражають різноманіттям кольорів – від фіолетового до жовтого. Вони мають м’який, злегка солодкий смак, тому чудово підходять для десертів та літніх салатів. Їх можна вирощувати навіть у приміщенні за умови яскравого, непрямого світла і регулярного поливу.

Квіти можуть бути оригінальним доповненням до їжі / Фото Freepik

Календула

Ці квіти часто плутають із чорнобривцями, проте календула має свої відмінності. Пелюстки насичених жовто-помаранчевих відтінків мають терпкий, пряний смак і добре поєднуються з гарячими стравами, наприклад супами або ризотто. Календула відома і своїми лікувальними властивостями, що додає їй додаткової цінності.

Цибуля-шніт

Цибуля-шніт – популярна трава, але мало хто знає, що її фіолетові квіти також їстівні. Вони мають ніжний цибулевий присмак і чудово підходять для прикрашання яєчних страв, вершкових соусів або масла.

Чорнобривці

Звичні для українських садів, чорнобривці мають не тільки декоративну, а й кулінарну цінність. Їхні пелюстки мають цитрусовий присмак і використовуються для ароматизації чаю, приготування рису або як барвиста прикраса для страв. Вони також допомагають відлякувати шкідників і добре ростуть на сонці.

До речі, вирощування рослин може не тільки урізноманітнити раціон, а й стати ключем до довшого та щасливішого життя.