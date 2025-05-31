Але, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, численні дослідження доводять протилежне – регулярна робота в саду не лише покращує психічне та фізичне здоров’я, а й реально впливає на тривалість життя. Яким чином вирощування рослин приносить нам користь, розповідаємо далі.
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Наука на боці садівників
Австралійські вчені з’ясували: люди віком від 60 років, які регулярно працювали в саду, мали на 36% менший ризик розвитку деменції.
Інше дослідження, опубліковане у 2024 році, встановило, що садівництво пов’язане зі зниженням проблем зі сном на 42%, а також помітно зменшує симптоми депресії й рівень стресу.
Як саме садівництво впливає на добробут
- Покращує настрій та знижує рівень тривожності.
Догляд за рослинами має природний заспокійливий ефект. Садівництво сприяє підвищенню рівня серотоніну та дофаміну – гормонів, що відповідають за відчуття щастя.
- Стає засобом турботи про себе.
Доглядаючи за садом, ми вчимося турбуватися і про себе. Це своєрідна форма самотерапії, яка повертає зв’язок із природою та власним внутрішнім світом.
- Формує почуття гордості та досягнення.
Садівництво дає змогу бачити плоди власної праці – від маленького насіння до зрілої рослини. Це зміцнює впевненість у собі та приносить задоволення.
Садівництво має безліч корисних рис / Фото Freepik
- Відновлює зв’язок із природою.
Торкання ґрунту, догляд за зеленню, очікування на перший урожай – усе це занурює в природний ритм життя, вчить терпіння та усвідомленості. Це нагадує нам про наше місце в циклі життя.
- Заохочує до фізичної активності.
Прополювання, обрізка, полив – ці дії змушують нас рухатися. Це повноцінна фізична активність, що покращує силу, гнучкість і координацію, особливо у людей старшого віку.
- Покращує харчування.
Власноруч вирощені овочі й трави сприяють здоровішому раціону. Вони мотивують частіше готувати вдома, експериментувати з новими смаками та споживати більше корисних продуктів.
- Підвищує імунітет.
Контакт зі ґрунтом приносить не лише задоволення, а й користь для здоров’я. У ґрунті містяться бактерії, які стимулюють імунну систему та знижують рівень запалення.
До слова, щоб почуватися краще й бути ближчим до себе та природи, не обов’язково мати великий город – є безліч інших ландшафтних рішень для краси та користі.