Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, в умовах змін клімату та частіших посух дедалі більшої популярності набувають сади, які споживають мінімум води та потребують менше догляду. Цього сезону на перший план виходять практики, що враховують не лише красу, а й сталість. П’ять найактуальніших зараз напрямів у садівництві, розповідаємо далі.

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Сади з сукулентів

Сукуленти ідеально підходять для регіонів із теплим, сухим кліматом. Вони не лише декоративні, а й надзвичайно невибагливі. Після укорінення такі рослини майже не потребують поливу. Це гарний вибір для тих, хто хоче поєднати ландшафтну естетику та збереження ресурсів.

Середземноморський стиль

Цей тип садів поєднує природну красу з витривалістю. Основу таких композицій становлять посухостійкі рослини, зокрема шавлія, агава, лаванда та деревій. Вони створюють атмосферу сонячного Середземномор'я та водночас допомагають значно зменшити витрати води.

Усе частіше садівництво стає екологічно свідомим / Фото Freepik

Розкладений граніт у ландшафті

Використання розкладеного граніту – ще одна відповідь на виклики сучасної екології. Цей природний матеріал ідеально підходить для доріжок, двориків або як частина ландшафтного дизайну, орієнтованого на мінімальне водоспоживання.

Вибір посухостійких рослин

Все більше власників приватних будинків надають перевагу рослинам, які витримують спеку й посуху. Це – не просто тренд, а новий підхід до відповідального озеленення.

Зменшення або повне видалення газону

Традиційні газони поступово втрачають популярність. Натомість усе частіше використовують конюшину чи повзучий чебрець – рослини, які потребують значно менше води, не потребують скошування та створюють привабливу й екологічну альтернативу.

До слова, щоб зробити свій сад більш екологічним, рекомендують також саджати місцеві рослини.