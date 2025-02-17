Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, втім, не всі ландшафтні проєкти однаково вигідні. Деякі з них можуть значно підвищити вартість вашого будинку або заощадити гроші в довгостроковій перспективі. Які рішення точно варті уваги, розповідаємо далі.

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Вулична кухня чи піч для піци

Відкрита кухня або окрема піч для піци – це не тільки зручність для вечірок, а й вигідне покращення. Вони можуть підвищити вартість будинку на понад 2%.

Висадка дерев

Дерева знижують витрати на охолодження влітку та зігрівають дім взимку, а також створюють затишну атмосферу.

Використання місцевих рослин

Такі рослини потребують менше догляду, гармонійно вписуються в природне середовище і стійкіші до місцевих умов.

Патіо з натурального каменю

Таке патіо додає естетики та комфорту, а також може збільшити ціну будинку під час перепродажу.

Вуличне вогнище: дивіться фото

Оновлення ландшафту

Привабливе подвір’я покращує враження від будинку і збільшує його ринкову вартість.

Зовнішнє освітлення

Освітлення доріжок і саду робить простір більш функціональним та додає до ціни будинку.

Мульчування

Мульча зберігає вологу, зменшує ріст бур’янів і робить клумби доглянутішими.

Догляд за газоном

Гарний газон – один із найкращих способів підвищити цінність нерухомості та її привабливість.

Вогнище

Зона з вогнищем – бюджетний, але ефектний елемент, що сприяє швидкому продажу будинку, а також дарує затишні моменти.