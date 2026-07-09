Забудьте про туї: яка рослина стане ефектною живою огорожею у саду

Туя вже багато років залишається одним із найпопулярніших варіантів для створення живоплоту. Однак дедалі більше власників приватних будинків шукають альтернативи, які виглядають не менш ефектно, але допомагають зробити ділянку більш оригінальною.

Як пише Interia Kobieta, однією з таких рослин є лавровишня, яка швидко набирає популярності серед садівників. Це – вічнозелений чагарник, який за сприятливих умов може виростати до шести метрів заввишки.

Що відомо про цю рослину?

Рослина має великі глянцеві темно-зелені листки, завдяки яким декоративно виглядає протягом усього року. Через схожість листя її нерідко плутають із лавром. Навесні кущ вкривається ароматними білими квітами, зібраними у довгі суцвіття. Вони не лише прикрашають сад, а й приваблюють бджіл та інших комах-запилювачів. Після завершення цвітіння з'являються темні ягоди, однак вживати їх у їжу не можна – вони є токсичними.

Як правильно посадити лавровишню?

Для пишного живоплоту рослину рекомендують висаджувати навесні або на початку осені. Найкраще лавровишня росте на сонячних ділянках, хоча добре переносить і легку півтінь. Чагарник віддає перевагу родючому, добре дренованому та помірно вологому ґрунту. Під час посадки важливо залишати достатню відстань між кущами, адже з часом вони значно розростаються.

Лавровишня не належить до вибагливих рослин, однак для збереження густої крони потребує мінімального догляду. У спекотні періоди кущ слід регулярно поливати, але не допускати застою води, щоб уникнути загнивання кореневої системи. Молоді рослини потребують більше вологи, ніж дорослі.

Для активного росту навесні рекомендують вносити комплексні добрива, а шар мульчі допоможе довше зберігати вологу в ґрунті та стримуватиме ріст бур'янів.



Лавровишня стане ефектною живою огорожею у саду / Фото Unsplash

Коли обрізати?

Щоб живопліт залишався густим і охайним, лавровишню варто обрізати ранньою весною до початку активного росту або восени після завершення сезону. Під час обрізки видаляють сухі, пошкоджені та старі гілки, а також формують крону відповідно до бажаної форми.

Саме регулярна стрижка допомагає отримати щільну зелену «ширму», яка стане окрасою саду. Якщо забезпечити лавровишні відповідні умови та мінімальний догляд, вона зберігатиме декоративний вигляд упродовж усього року й стане чудовою альтернативою традиційним туям.