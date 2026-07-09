Как пишет Interia Kobieta, одним из таких растений является лавровишня, которая быстро набирает популярность среди садоводов. Это – вечнозеленый кустарник, который при благоприятных условиях может вырастать до шести метров в высоту.

Что известно об этом растении?

Растение имеет крупные глянцевые темно-зеленые листья, благодаря которым оно выглядит декоративно в течение всего года. Из-за сходства листьев его нередко путают с лавром. Весной куст покрывается ароматными белыми цветами, собранными в длинные соцветия. Они не только украшают сад, но и привлекают пчел и других насекомых-опылителей. После окончания цветения появляются темные ягоды, однако употреблять их в пищу нельзя – они ядовиты.

Как правильно посадить лавровишню?

Для пышной живой изгороди растение рекомендуют высаживать весной или в начале осени. Лучше всего лавровишня растет на солнечных участках, хотя хорошо переносит и легкую полутень. Кустарник предпочитает плодородную, хорошо дренированную и умеренно влажную почву. При посадке важно оставлять достаточное расстояние между кустами, ведь со временем они значительно разрастаются.

Лавровишня не относится к прихотливым растениям, однако для сохранения густой кроны требует минимального ухода. В жаркие периоды куст следует регулярно поливать, но не допускать застоя воды, чтобы избежать загнивания корневой системы. Молодые растения нуждаются в большем количестве влаги, чем взрослые.

Для активного роста весной рекомендуется вносить комплексные удобрения, а слой мульчи поможет дольше сохранять влагу в почве и сдерживать рост сорняков.



Лавровишня станет эффектной живой изгородью в саду / Фото Unsplash

Когда обрезать?

Чтобы живая изгородь оставалась густой и аккуратной, лавровишню следует обрезать ранней весной до начала активного роста или осенью после завершения сезона. Во время обрезки удаляют сухие, поврежденные и старые ветки, а также формируют крону в соответствии с желаемой формой.

Именно регулярная стрижка помогает получить плотную зеленую "ширму", которая станет украшением сада. Если обеспечить лавровишне соответствующие условия и минимальный уход, она будет сохранять декоративный вид в течение всего года и станет прекрасной альтернативой традиционным туям.