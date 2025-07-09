Лайфхаки для прибирання з американського TikTok: чи дійсно вони працюють

У мережі доволі часто можна зустріти різні лайфхаки для прибирання. Автори таких відео стверджують, що такі поради значно спрощують процес прибирання та дозволяють довше зберігати простір чистим.

Однак, чи дійсно популярні в американському TikTok лайфхаки працюють, вирішила перевірити українська блогерка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok-блогерку @zelinskaya.i.

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Чи працюють лайфхаки про прибирання

Користувачка мережі вирішила перевірити найпопулярніші для американського тіктоку лайфхаки. Вона повторила їх у власному будинку та поділилася у мережі результатами.

Так, Ірина Зелінська перевірила наступні лайфхаки з прибирання:

Використання віконного пилососа для очищення інших поверхонь

Блогерка зауважила, що американці використовують віконний пилосос для очищення різних поверхонь. Мовиться не лише про вікна, а й для побутової техніки, фартуха на кухні, плити тощо. Жінка перевірила цей лайфхак на кухні та переконалася, що це дійсно зручно.

За словами блогерки, вся піна збирається у спеціальний відсік. Крім того, ганчірку не доводиться постійно мити від піни.

Лід в унітазі

В американських клінтоках часто можна побачити, як в унітаз перед чищенням насипають лід. Як виявилося, цьому є досить логічне та практичне пояснення.

Як виявилося, у США так роблять для того, щоб засіб відразу не стікав у каналізацію. Однак блогерка зауважила, що існують густі засоби для прибирання сантехніки, тому використання льоду є не дуже доцільним. Відтак, такий лайфхак неефективний.

Капсула для посудомийок для чищення раковини

Часто можна побачити, як у мережі радять використовувати капсулу для посудомийних машин для чищення раковини. Автори таких відео стверджують, що якщо кинути таблетку в раковину, залити її окропом, то усі засмічення та неприємні запахи будуть усунені.

За словами блогерки, цей спосіб дійсно працює. Втім, невідомо, як саме це впливає на сантехніку.

Використання губок Scrub Daddy

Блогерка зауважила, що в американських тіктоках часто бачила, як прибирання виконують саме губками Scrub Daddy. Вони є як для миття посуду, так і для вологого прибирання. Блогерка стверджує, що ці губки дійсно ніби магічні, адже вбирають весь пил, а поверхня довше залишається чистою.

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