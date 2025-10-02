Укр Рус
2 жовтня, 10:50
Можете пошкодувати: чому вішати магнітики на холодильник – це погана ідея

Альона Захарова
Основні тези
  • Експерти попереджають, що використання магнітів на холодильнику може заважати герметичності ущільнювача дверей та впливати на роботу електроніки.
  • Гострі краї магнітів можуть залишати подряпини на поверхні холодильника, особливо на глянцевих або сталевих дверях.

Багато хто звик прикрашати холодильник сувенірними магнітами, фотографіями чи записками. Це зручно й додає затишку на кухні, але експерти застерігають: така звичка може мати неочевидні наслідки.

Як попереджає видання AS USA, магніти впливають не лише на зовнішній вигляд техніки, а іноді й на її роботу та довговічність, передає 24 Канал.

Чому не можна вішати магніти на холодильник?

Експерти наголошують, що надмірне використання магнітів може заважати герметичності ущільнювача дверей, а в моделях з дисплеями чи сенсорними панелями – впливати на роботу електроніки.

Однак, за даними Reviewed, найбільша загроза – подряпини на поверхні або пошкодження фінішного покриття: гострі краї чи абразивні магніти можуть залишати мікротріщини, особливо на глянцевих або сталевих дверях. 


Чому не можна вішати магніти на холодильник / Фото Unsplash

Хоча більшість побутових магнітів не створюють значного магнітного поля й не руйнують компоненти всередині холодильника, варто ставитися до них з обачністю – особливо з дорогими моделями з електронікою.

