Можете пошкодувати: чому вішати магнітики на холодильник – це погана ідея
- Експерти попереджають, що використання магнітів на холодильнику може заважати герметичності ущільнювача дверей та впливати на роботу електроніки.
- Гострі краї магнітів можуть залишати подряпини на поверхні холодильника, особливо на глянцевих або сталевих дверях.
Багато хто звик прикрашати холодильник сувенірними магнітами, фотографіями чи записками. Це зручно й додає затишку на кухні, але експерти застерігають: така звичка може мати неочевидні наслідки.
Як попереджає видання AS USA, магніти впливають не лише на зовнішній вигляд техніки, а іноді й на її роботу та довговічність, передає 24 Канал.
Чому не можна вішати магніти на холодильник?
Експерти наголошують, що надмірне використання магнітів може заважати герметичності ущільнювача дверей, а в моделях з дисплеями чи сенсорними панелями – впливати на роботу електроніки.
Однак, за даними Reviewed, найбільша загроза – подряпини на поверхні або пошкодження фінішного покриття: гострі краї чи абразивні магніти можуть залишати мікротріщини, особливо на глянцевих або сталевих дверях.
Чому не можна вішати магніти на холодильник / Фото Unsplash
Хоча більшість побутових магнітів не створюють значного магнітного поля й не руйнують компоненти всередині холодильника, варто ставитися до них з обачністю – особливо з дорогими моделями з електронікою.
