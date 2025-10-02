Можете пожалеть: почему вешать магнитики на холодильник – это плохая идея
- Эксперты предупреждают, что использование магнитов на холодильнике может мешать герметичности уплотнителя дверей и влиять на работу электроники.
- Острые края магнитов могут оставлять царапины на поверхности холодильника, особенно на глянцевых или стальных дверях.
Многие привыкли украшать холодильник сувенирными магнитами, фотографиями или записками. Это удобно и добавляет уюта на кухне, но эксперты предостерегают: такая привычка может иметь неочевидные последствия.
Как предупреждает издание AS USA, магниты влияют не только на внешний вид техники, а иногда и на ее работу и долговечность, передает 24 Канал.
Смотрите также Украина переходит на 230 В: нужно ли готовить технику к новому стандарту напряжения в розетке
Почему нельзя вешать магниты на холодильник?
Эксперты отмечают, что чрезмерное использование магнитов может мешать герметичности уплотнителя дверей, а в моделях с дисплеями или сенсорными панелями – влиять на работу электроники.
Однако, по данным Reviewed, наибольшая угроза – царапины на поверхности или повреждения финишного покрытия: острые края или абразивные магниты могут оставлять микротрещины, особенно на глянцевых или стальных дверях.
Почему нельзя вешать магниты на холодильник / Фото Unsplash
Хотя большинство бытовых магнитов не создают значительного магнитного поля и не разрушают компоненты внутри холодильника, стоит относиться к ним с осмотрительностью – особенно с дорогими моделями с электроникой.
Почему нельзя выливать жир в канализацию?
- Ранее мы писали о том, что нельзя сливать жир в канализацию. Ведь это приводит к образованию жирных пробок, забиванию труб и неприятным запахам.
- Рекомендуется утилизировать жир, давая ему застыть и выбрасывая в мусорник, а остатки масла сливать в контейнеры, а не в раковину.