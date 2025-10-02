Многие привыкли украшать холодильник сувенирными магнитами, фотографиями или записками. Это удобно и добавляет уюта на кухне, но эксперты предостерегают: такая привычка может иметь неочевидные последствия.

Как предупреждает издание AS USA, магниты влияют не только на внешний вид техники, а иногда и на ее работу и долговечность, передает 24 Канал.

Почему нельзя вешать магниты на холодильник?

Эксперты отмечают, что чрезмерное использование магнитов может мешать герметичности уплотнителя дверей, а в моделях с дисплеями или сенсорными панелями – влиять на работу электроники.

Однако, по данным Reviewed, наибольшая угроза – царапины на поверхности или повреждения финишного покрытия: острые края или абразивные магниты могут оставлять микротрещины, особенно на глянцевых или стальных дверях.



Почему нельзя вешать магниты на холодильник / Фото Unsplash

Хотя большинство бытовых магнитов не создают значительного магнитного поля и не разрушают компоненты внутри холодильника, стоит относиться к ним с осмотрительностью – особенно с дорогими моделями с электроникой.

