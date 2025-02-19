Відновіть вінтажний шарм: тренд у декорі стелі з минулого, що додасть характеру вашому інтер’єру

Старі будинки та історичні приміщення мають особливий архітектурний характер, якого часто бракує сучасним спорудам. Декоративна ліпнина, оздоблення, панелі та інші унікальні деталі додають їм шарму.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, з часом багато будівель втрачають свій первісний вигляд через ремонт або спрощене оздоблення. Якщо ви хочете повернути вишукану естетику минулих епох, чудовим рішенням стане використання стельових медальйонів. Що це таке та як їх додати до свого помешкання, розповідаємо далі.

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Що таке стельовий медальйон

Стельові медальйони, що також відомі як стельові троянди, – це декоративні елементи, що обрамляють світильники на стелі. Вони не лише надають кімнаті елегантності, а й допомагають створити завершений вигляд інтер’єру.

Медальйони можна комбінувати з іншими архітектурними деталями, такими як карнизна ліпнина, або використовувати окремо для додання візуальної виразності. Вони доступні в магазинах товарів для дому, на онлайн-платформах, а також серед антикварних знахідок, що походять зі старих будівель.

Як вибрати стельовий медальйон

Вибір медальйона залежить від стилю інтер’єру. Якщо ви хочете відтворити атмосферу вікторіанської розкоші, зверніть увагу на вишукані моделі з квітковими мотивами. Для сучасного ж інтер’єру краще підійдуть мінімалістичні або геометричні дизайни.

Як виглядає медальйон на стелю: дивіться відео

Що ж до матеріалів, медальйони виготовляються з різної сировини:

Гіпс – традиційний вибір, який створює автентичний вигляд, але є важким і крихким.

Дерево – додає тепла інтер’єру та підходить для класичних просторів.

Поліуретан – легкий і доступний варіант, який легко встановлювати та фарбувати.

Тим часом колірна гама також може бути різною. Медальйони можуть бути позолоченими, розписаними в стилі епохи Відродження або простими та однотонними. Ви можете залишити їх у початковому вигляді або пофарбувати під колір стелі, щоб створити гармонійний дизайн.

Як встановити медальйон на стелю

Встановлення стельового медальйона не вимагає складних навичок. Багато моделей складаються з двох частин, що дозволяє легко закріпити їх навколо наявного освітлення без необхідності демонтажу. Деякі медальйони також оснащені клейкою основою для ще простішого монтажу.