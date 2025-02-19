Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, со временем многие здания теряют свой первоначальный вид из-за ремонта или упрощенной отделки. Если вы хотите вернуть изысканную эстетику прошлых эпох, отличным решением станет использование потолочных медальонов. Что это такое и как их добавить в свой дом, рассказываем далее.

Также интересно Обновляем кухню с помощью текстуры: практические советы

Что такое потолочный медальон

Потолочные медальоны, также известные как потолочные розы, – это декоративные элементы, обрамляющие светильники на потолке. Они не только придают комнате элегантности, но и помогают создать завершенный вид интерьера.

Медальоны можно комбинировать с другими архитектурными деталями, такими как карнизная лепнина, или использовать отдельно для придания визуальной выразительности. Они доступны в магазинах товаров для дома, на онлайн-платформах, а также среди антикварных находок, происходящих из старых зданий.

Как выбрать потолочный медальон

Выбор медальона зависит от стиля интерьера. Если вы хотите воссоздать атмосферу викторианской роскоши, обратите внимание на изысканные модели с цветочными мотивами. Для современного же интерьера лучше подойдут минималистичные или геометрические дизайны.

Как выглядит медальон на потолок: смотрите видео

Что же до материалов, медальоны изготавливаются из разного сырья:

Гипс – традиционный выбор, который создает аутентичный вид, но является тяжелым и хрупким.

Дерево – добавляет тепла интерьеру и подходит для классических пространств.

Полиуретан – легкий и доступный вариант, который легко устанавливать и красить.

Между тем цветовая гамма также может быть разной. Медальоны могут быть позолоченными, расписанными в стиле эпохи Возрождения или простыми и однотонными. Вы можете оставить их в первоначальном виде или покрасить под цвет потолка, чтобы создать гармоничный дизайн.

Как установить медальон на потолок

Установка потолочного медальона не требует сложных навыков. Многие модели состоят из двух частей, что позволяет легко закрепить их вокруг имеющегося освещения без необходимости демонтажа. Некоторые медальоны также оснащены клейкой основой для еще более простого монтажа.