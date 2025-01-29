Топ-5 місць у домі, де втрачається найбільше тепла

Інколи здається, що тепло з будинку ніби просто зникає безслідно. У таких випадках слід перевірити ізоляцію й місця, де втрати можуть бути найбільшими.

Що перевірити у першу чергу – розповідає 24 Канал з посиланням на The Sun.

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У яких місцях у домі втрачається найбільше тепла

У деяких будинках можна було б чимало заощадити на опаленні, якщо усунути проблеми у місцях, через які втрачається найбільше тепла. Саме погана ізоляція змушує систему опалення працювати інтенсивніше.

Втрата тепла відбувається, коли тепле повітря з приміщення виходить у зовнішнє середовище, що, своєю чергою, вимагає більше енергії для підтримки комфортної температури в приміщенні та призводить до збільшення рахунків за опалення,

– пояснив Джеймс Елстон, засновник енергозберігаючої компанії Eco Happy.

Так, найбільше тепла втрачається у наступних місцях:

Горище

Горище і дах є чи не найпроблемнішою точкою, де втрачається найбільше тепла. За даними Energy Saving Trust, близько чверті тепла втрачається через неізольовані горища.

Двері та вікна

Протяги біля дверей та вікон також стають причиною втрати великої кількості тепла. За даними Energy Saving Trust, близько 21% тепла втрачає через протяги. Якщо у будинку старі вікна, то, можливо, настав час оновити їх.

Звісно, заміна всіх вікон та дверей може здаватися дорогою, однак у довгостроковій перспективі це дозволить зекономити на рахунках за опалення.



Які місця у домі слід ізолювати / Фото Freepik

Стіни

В Energy Saving Trust кажуть, що третина тепла виходить через погано ізольовані стіни. Старі будинки мають порожні стіни без ізоляції. Так, щоб зменшити рахунки за опалення, слід подбати про зовнішнє утеплення стін.

Підлога

Підлога є ще одним місцем, яке може втрачати тепло. Бетонну та дерев'яну підлогу можна утеплити звичайними матеріалами, які коштують не так дорого.

Котли для опалення

Як не дивно, але старий неефективний котел також може бути причиною втрат тепла. Якщо немає змоги оновити його, то можна встановити ізоляційні кожухи для котла, щоб зменшити витрати на опалення.