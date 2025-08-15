Більшість людей досить часто пере свою постільну білизну, але водночас мало хто замислюється про те, щоб чистити те, що розташоване під нею.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, чистка матраца час від часу є важливою частиною підтримки гігієни сну та збереження чистоти спальні. Як правильно її проводити, розповідаємо далі.

Чому слід чистити матрац?

Догляд за матрацом має вирішальне значення для здоров’я та гігієни, адже він може легко стати притулком для пилових кліщів та поту, волосся, залишків косметики, розлитої їжі та напоїв, відмерлих клітин шкіри та алергенів.

З часом ці речовини накопичуються та починають впливати на самопочуття. Окрім дискомфорту та потенційних алергічних реакцій, це може погіршувати якість сну.

Регулярне чищення матраца натомість допомагає усунути ці проблеми, забезпечуючи чистіший, здоровіший та кращий сон, а також може збільшити термін служби матраца.

Як почистити матрац?

Пропилососьте матрац, щоб видалити бруд та сміття

Почніть з ретельного очищення пилососом, щоб видалити пил, волосся та інше сміття з поверхні матраца.

Обробка плям саморобним розчином або комерційним засобом для виведення плям

Для плям можна використовувати суміш перекису водню та невеликої кількості харчової соди, м’який засіб для миття посуду та воду або навіть комерційний засіб для виведення плям.

Обережно нанесіть розчин на пляму, уникаючи надмірного замочування. Залиште на кілька хвилин, потім промокніть чистою вологою ганчіркою, а далі білою чистою сухою ганчіркою, щоб увібрати зайву вологу.

Посипте матрац харчовою содою, щоб поглинути запахи та вологу

Рясно посипте харчовою содою весь матрац і залиште її на щонайменше 15 хвилин. Сода природним чином нейтралізує запахи та поглинає будь-яку вологу.

Знову пропилососьте матрац, щоб видалити залишки харчової соди

Нарешті, ретельно пропилососьте матрац, щоб видалити всю харчову соду. Обов’язково використовуйте пилосос із мішком для сміття, щоб запобігти потраплянню дрібних частинок у двигун та його пошкодженню.

