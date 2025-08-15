Большинство людей довольно часто стирают свое постельное белье, но при этом мало кто задумывается о том, чтобы чистить то, что расположено под ним.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, чистка матраса время от времени является важной частью поддержания гигиены сна и сохранения чистоты спальни. Как правильно ее проводить, рассказываем далее.

Почему следует чистить матрас?

Уход за матрасом имеет решающее значение для здоровья и гигиены, ведь он может легко стать убежищем для пылевых клещей и пота, волос, остатков косметики, разлитой пищи и напитков, отмерших клеток кожи и аллергенов.

Со временем эти вещества накапливаются и начинают влиять на самочувствие. Кроме дискомфорта и потенциальных аллергических реакций, это может ухудшать качество сна.

Регулярная чистка матраса взамен помогает устранить эти проблемы, обеспечивая чистый, здоровый и лучший сон, а также может увеличить срок службы матраса.

Матрас может накапливать много грязи / Фото Freepik

Как почистить матрас?

Пропылесосьте матрас, чтобы удалить грязь и мусор

Начните с тщательной очистки пылесосом, чтобы удалить пыль, волосы и другой мусор с поверхности матраса.

Обработка пятен самодельным раствором или коммерческим пятновыводителем

Для пятен можно использовать смесь перекиси водорода и небольшого количества пищевой соды, мягкое средство для мытья посуды и воду или даже коммерческое пятновыводитель.

Осторожно нанесите раствор на пятно, избегая чрезмерного замачивания. Оставьте на несколько минут, затем промокните чистой влажной тряпкой, а дальше белой чистой сухой тряпкой, чтобы впитать лишнюю влагу.

Посыпьте матрас пищевой содой, чтобы поглотить запахи и влагу

Обильно посыпьте пищевой содой весь матрас и оставьте ее на не менее 15 минут. Сода естественным образом нейтрализует запахи и поглощает любую влагу.

Снова пропылесосьте матрас, чтобы удалить остатки пищевой соды

Наконец, тщательно пропылесосьте матрас, чтобы удалить всю пищевую соду. Обязательно используйте пылесос с мешком для мусора, чтобы предотвратить попадание мелких частиц в двигатель и его повреждение.

Кстати, не только матрас нуждается в регулярном уходе.