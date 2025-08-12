Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, если одежда имеет неприятный характерный запах после стирки, вероятно, она покрыта плесенью. Как избавиться от этого запаха, рассказываем далее.

Как избавиться от запаха плесени с одежды?

Хлорный отбеливатель

Если пораженная ткань – это белый хлопок (полотенца, футболки, нижнее белье), постирайте ее в горячей воде с использованием моющего средства и хлорного отбеливателя для белья. Это позволит продезинфицировать ткань и уничтожить споры грибков, вызывающих запах.

Дезинфицирующее средство для белья

Запах плесени также можно удалить с помощью дезинфицирующего средства для белья на основе фенолов. Он добавляется во время цикла полоскания, чтобы помочь избавиться от любых спор, вызывающих запах.

Запах плесени можно вывести самостоятельно / Фото Freepik

Сосновое масло

Сосновое масло содержит соединения, действующие как антимикробные средства, нарушая клеточные мембраны плесени, что приводит к их разрыву и отмиранию. Используйте сильное моющее средство и добавьте четверть стакана соснового масла в цикл стирки, чтобы очистить ткань.

Раствор уксуса и воды

Добавление 1 стакана уксуса в цикл полоскания может помочь уменьшить запах, но замачивание в уксусе и воде является более эффективным. Кислотность уксуса помогает разрушать структуру плесени, медленно ее уничтожая. Смешайте четыре литра холодной воды и 1 стакан уксуса в большой раковине или ванне. Добавьте вещи с сильным запахом и дайте им постоять несколько часов. После вынимания их из раствора для замачивания постирайте одежду как всегда, используя сильное моющее средство.

