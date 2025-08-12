Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, якщо одяг має неприємний характерний запах після прання, ймовірно, він вкритий цвіллю. Як позбутися цього запаху, розповідаємо далі.

Як позбутися запаху цвілі з одягу?

Хлорний відбілювач

Якщо уражена тканина – це біла бавовна (рушники, футболки, спідня білизна), виперіть її в найгарячішій вод з використанням мийного засобу та хлорного відбілювача для білизни. Це дозволить продезінфікувати тканину та знищити спори грибків, що викликають запах.

Дезінфекційний засіб для білизни

Запах цвілі також можна видалити за допомогою дезінфекційного засобу для білизни на основі фенолів. Він додається під час циклу полоскання, щоб допомогти позбутися будь-яких спор, що викликають запах.

Соснова олія

Соснова олія містить сполуки, що діють як антимікробні засоби, порушуючи клітинні мембрани цвілі, що призводить до їх розриву та відмирання. Використовуйте сильний мийний засіб і додайте чверть склянки соснової олії до циклу прання, щоб очистити тканину.

Розчин оцту та води

Додавання 1 склянки оцту до циклу полоскання може допомогти зменшити запах, але замочування в оцті та воді є ефективнішим. Кислотність оцту допомагає руйнувати структуру цвілі, повільно її знищуючи. Змішайте чотири літри холодної води та 1 склянку оцту у великій раковині або ванні. Додайте речі з сильним запахом і дайте їм постояти кілька годин. Після виймання їх із розчину для замочування виперіть одяг як завжди, використовуючи сильний мийний засіб.

