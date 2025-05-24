Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, саме тому важливо не ігнорувати підозрілі плями на стінах чи неприємний запах, а ретельно перевірити свій дім на наявність цвілі – особливо якщо в ньому висока вологість і погана вентиляція. Де саме потрібно шукати цвіль у ванній, розповідаємо далі.

Також цікаво 9 ознак, що пора міняти вікна

Несподіване джерело проблеми – бачок унітаза

Зазвичай, коли ми шукаємо цвіль, то передусім перевіряємо ванну кімнату, кухню або підвал. Але одне з найнесподіваніших місць для її виявлення – внутрішня частина бачка унітаза.

На перший погляд, це неочікуване джерело. Адже в бачку – вода, і, здається, немає умов для росту грибка. Проте насправді це не так. Якщо всередині бачка почала з’являтися цвіль, це може свідчити про більшу проблему – високу концентрацію спор цвілі в повітрі по всьому будинку.

Основні місця, де найчастіше росте цвіль

Окрім бачка унітаза, варто звернути увагу на такі зони:

всередині системи вентиляції, кондиціонування та повітроводах,

під килимами,

утеплення горища або підвалу,

за посудомийною чи пральною машиною,

у піддоні холодильника або навколо носика подачі води,

у витяжках, вентиляційних отворах і припливних отворах повітря,

усередині шаф, особливо в кутах, захованих за коробками чи одягом,

у форсунках ванн із функцією гідромасажу (джакузі),

у зонах із застоєм повітря та накопиченням пилу.

До речі, навіть якщо на поверхні нічого не видно, це не означає, що цвілі немає. Вона може розвиватися в глибших шарах матеріалів або прихованих порожнинах.

Грибок може викликати проблеми зі здоров'ям / Фото Freepik

Коли звертатися до фахівця

Якщо ви виявили ознаки цвілі, але не впевнені у масштабі проблеми, краще звернутися до професіонала. Фаховий клінер проведе комплексну перевірку, виявить джерело забруднення та запропонує оптимальний план усунення.

Якщо площа ураження не перевищує квадратного метра, ви можете спробувати очистити її самостійно. У всіх інших випадках – варто залучити спеціалістів, особливо якщо йдеться про людей із підвищеною чутливістю до алергенів.

Як безпечно прибрати цвіль самостійно

Якщо вирішили діяти власноруч:

Захистіть себе. Використовуйте маску, рукавички та захисні окуляри.

Оцініть матеріал. Якщо цвіль уразила пористу поверхню (килим, гіпсокартон, плитку з мінеральним наповнювачем) – ці елементи, ймовірно, доведеться утилізувати.

Не використовуйте відбілювач. Він не завжди ефективний на глибоких шарах. Краще обрати спеціальні засоби проти цвілі або суміш води з оцтом.

Забезпечте вентиляцію. Після очищення провітрюйте приміщення та контролюйте рівень вологості.

До речі, цвіль може з’явитися навіть у найнеочікуваніших місцях, але найчастіше її можна побачити на стінах, звідки грибок можна вивести самостійно.