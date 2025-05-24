Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, именно поэтому важно не игнорировать подозрительные пятна на стенах или неприятный запах, а тщательно проверить свой дом на наличие плесени – особенно если в нем высокая влажность и плохая вентиляция. Где именно нужно искать плесень в ванной, рассказываем далее.

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Неожиданный источник проблемы – бачок унитаза

Обычно, когда мы ищем плесень, то прежде всего проверяем ванную комнату, кухню или подвал. Но одно из самых неожиданных мест для ее обнаружения – внутренняя часть бачка унитаза.

На первый взгляд, это неожиданный источник. Ведь в бачке – вода, и, кажется, нет условий для роста грибка. Однако на самом деле это не так. Если внутри бачка начала появляться плесень, это может свидетельствовать о большей проблеме – высокую концентрацию спор плесени в воздухе по всему дому.

Основные места, где чаще всего растет плесень

Кроме бачка унитаза, стоит обратить внимание на такие зоны:

внутри системы вентиляции, кондиционирования и воздуховодах,

под коврами,

утепление чердака или подвала,

за посудомоечной или стиральной машиной,

в поддоне холодильника или вокруг носика подачи воды,

в вытяжках, вентиляционных отверстиях и приточных отверстиях воздуха,

внутри шкафов, особенно в углах, спрятанных за коробками или одеждой,

в форсунках ванн с функцией гидромассажа (джакузи),

в зонах с застоем воздуха и накоплением пыли.

Кстати, даже если на поверхности ничего не видно, это не означает, что плесени нет. Она может развиваться в более глубоких слоях материалов или скрытых полостях.

Грибок может вызвать проблемы со здоровьем / Фото Freepik

Когда обращаться к специалисту

Если вы обнаружили признаки плесени, но не уверены в масштабе проблемы, лучше обратиться к профессионалу. Профессиональный клинер проведет комплексную проверку, выявит источник загрязнения и предложит оптимальный план устранения.

Если площадь поражения не превышает квадратного метра, вы можете попробовать очистить ее самостоятельно. Во всех остальных случаях – стоит привлечь специалистов, особенно если речь идет о людях с повышенной чувствительностью к аллергенам.

Как безопасно убрать плесень самостоятельно

Если решили действовать собственноручно:

Защитите себя. Используйте маску, перчатки и защитные очки.

Оцените материал. Если плесень поразила пористую поверхность (ковер, гипсокартон, плитку с минеральным наполнителем) – эти элементы, вероятно, придется утилизировать.

Не используйте отбеливатель. Он не всегда эффективен на глубоких слоях. Лучше выбрать специальные средства против плесени или смесь воды с уксусом.

Обеспечьте вентиляцию. После очистки проветривайте помещение и контролируйте уровень влажности.

Кстати, плесень может появиться даже в самых неожиданных местах, но чаще всего ее можно увидеть на стенах, откуда грибок можно вывести самостоятельно.