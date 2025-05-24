Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, именно поэтому важно не игнорировать подозрительные пятна на стенах или неприятный запах, а тщательно проверить свой дом на наличие плесени – особенно если в нем высокая влажность и плохая вентиляция. Где именно нужно искать плесень в ванной, рассказываем далее.
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Неожиданный источник проблемы – бачок унитаза
Обычно, когда мы ищем плесень, то прежде всего проверяем ванную комнату, кухню или подвал. Но одно из самых неожиданных мест для ее обнаружения – внутренняя часть бачка унитаза.
На первый взгляд, это неожиданный источник. Ведь в бачке – вода, и, кажется, нет условий для роста грибка. Однако на самом деле это не так. Если внутри бачка начала появляться плесень, это может свидетельствовать о большей проблеме – высокую концентрацию спор плесени в воздухе по всему дому.
Основные места, где чаще всего растет плесень
Кроме бачка унитаза, стоит обратить внимание на такие зоны:
- внутри системы вентиляции, кондиционирования и воздуховодах,
- под коврами,
- утепление чердака или подвала,
- за посудомоечной или стиральной машиной,
- в поддоне холодильника или вокруг носика подачи воды,
- в вытяжках, вентиляционных отверстиях и приточных отверстиях воздуха,
- внутри шкафов, особенно в углах, спрятанных за коробками или одеждой,
- в форсунках ванн с функцией гидромассажа (джакузи),
- в зонах с застоем воздуха и накоплением пыли.
Кстати, даже если на поверхности ничего не видно, это не означает, что плесени нет. Она может развиваться в более глубоких слоях материалов или скрытых полостях.
Грибок может вызвать проблемы со здоровьем / Фото Freepik
Когда обращаться к специалисту
Если вы обнаружили признаки плесени, но не уверены в масштабе проблемы, лучше обратиться к профессионалу. Профессиональный клинер проведет комплексную проверку, выявит источник загрязнения и предложит оптимальный план устранения.
Если площадь поражения не превышает квадратного метра, вы можете попробовать очистить ее самостоятельно. Во всех остальных случаях – стоит привлечь специалистов, особенно если речь идет о людях с повышенной чувствительностью к аллергенам.
Как безопасно убрать плесень самостоятельно
Если решили действовать собственноручно:
- Защитите себя. Используйте маску, перчатки и защитные очки.
- Оцените материал. Если плесень поразила пористую поверхность (ковер, гипсокартон, плитку с минеральным наполнителем) – эти элементы, вероятно, придется утилизировать.
- Не используйте отбеливатель. Он не всегда эффективен на глубоких слоях. Лучше выбрать специальные средства против плесени или смесь воды с уксусом.
- Обеспечьте вентиляцию. После очистки проветривайте помещение и контролируйте уровень влажности.
Кстати, плесень может появиться даже в самых неожиданных местах, но чаще всего ее можно увидеть на стенах, откуда грибок можно вывести самостоятельно.