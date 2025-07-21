Що не варто мити мийкою високого тиску: перелік поверхонь, які можуть постраждати

Мийка високого тиску – це один із найефективніших способів очистити фасад будинку, під’їзну доріжку чи навіть вуличні меблі. Потужний струмінь води буквально змиває багаторічний бруд, плісняву, водорості й плями.

Але, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, ця сила може обернутися і шкодою – для деяких матеріалів мийка високого тиску виявляється надто агресивною. Перелік поверхонь, які краще не мити під тиском, щоб уникнути пошкоджень та небезпечних ситуацій, розповідаємо далі.

До теми 8 речей, які ніколи не слід чистити пароочисником

Вікна

Скло не розраховане на тиск у десятки атмосфер. Мийка високого тиску може розбити вікно, порвати сітку або проштовхнути воду всередину будинку. Якщо у вікон вже є пошкодження, наприклад, гнилі рами чи старі ущільнювачі, ситуація лише погіршиться.

Покрівельна черепиця

Черепиця – тендітна. Під сильним струменем води вона може втратити покриття, а через тріщини чи отвори вода просочиться у покрівлю. До того ж ходити по мокрому даху вкрай небезпечно. Якщо дах потребує очищення, краще звернутися до професіоналів, які використовують м’які методи.

Свинцева або стара фарба

Старі будинки часто пофарбовані фарбою зі свинцем. Якщо її пошкодити, свинець може потрапити в повітря та становити серйозну загрозу для здоров’я. Те саме стосується фарби, що відшаровується: якщо не плануєте перефарбування – не мийте.

Стара цегла

Навіть якщо зовні цегла здається міцною, старий розчин може бути крихким. Потужний струмінь води здатен вимити розчин і пошкодити кладку. Для очищення краще використовувати нейлонову щітку та м’який мийний засіб.

Не всі поверхні можна мити водою під тиском / Фото Freepik

Автомобілі

Мийка високого тиску може здерти фарбу, подряпати лак або пошкодити гумові ущільнювачі та панелі. Замість цього краще мити машину звичайним садовим шлангом і м’якою губкою або звернутися на автомийку.

Тенти

Тканинні тенти легко пошкодити – під тиском вони можуть порватися, а легкі алюмінієві каркаси деформуватись. Для чищення тентів підійде щітка з м’якою щетиною та спеціальний мийний засіб для вуличних тканин.

Водостічні жолоби

Очищення водостоків мийкою високого тиску – не найкраща ідея, особливо якщо ви стоїте на драбині. Це може бути небезпечно для вас і призвести до пошкодження самих жолобів. Для очищення краще використовувати спеціальні гачки або щітки.

Електрика

Ніколи не спрямовуйте струмінь води на електричні панелі, дроти або світильники. Це може призвести до короткого замикання або навіть ураження струмом. Навіть зовні захищені елементи не завжди герметичні.

До слова, щоб не зіпсувати дім, важливо не тільки обирати міцні поверхні, а й правильно використовувати мийку під тиском.