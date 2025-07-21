Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, эта сила может обернуться и вредом – для некоторых материалов мойка высокого давления оказывается слишком агрессивной. Перечень поверхностей, которые лучше не мыть под давлением, чтобы избежать повреждений и опасных ситуаций, рассказываем далее.

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Окна

Стекло не рассчитано на давление в десятки атмосфер. Мойка высокого давления может разбить окно, порвать сетку или протолкнуть воду внутрь дома. Если у окон уже есть повреждения, например, гнилые рамы или старые уплотнители, ситуация только ухудшится.

Кровельная черепица

Черепица – хрупкая. Под сильной струей воды она может потерять покрытие, а через трещины или отверстия вода просочится в кровлю. К тому же ходить по мокрой крыше крайне опасно. Если крыша нуждается в очистке, лучше обратиться к профессионалам, которые используют мягкие методы.

Свинцовая или старая краска

Старые дома часто окрашены краской со свинцом. Если ее повредить, свинец может попасть в воздух и представлять серьезную угрозу для здоровья. То же касается отслаивающейся краски,: если не планируете перекрашивание – не мойте.

Старый кирпич

Даже если внешне кирпич кажется прочным, старый раствор может быть хрупким. Мощная струя воды способна вымыть раствор и повредить кладку. Для очистки лучше использовать нейлоновую щетку и мягкое моющее средство.

Не все поверхности можно мыть водой под давлением / Фото Freepik

Автомобили

Мойка высокого давления может содрать краску, поцарапать лак или повредить резиновые уплотнители и панели. Вместо этого лучше мыть машину обычным садовым шлангом и мягкой губкой или обратиться на автомойку.

Тенты

Тканевые тенты легко повредить – под давлением они могут порваться, а легкие алюминиевые каркасы деформироваться. Для чистки тентов подойдет щетка с мягкой щетиной и специальное моющее средство для уличных тканей.

Водосточные желоба

Очистка водостоков мойкой высокого давления – не лучшая идея, особенно если вы стоите на лестнице. Это может быть опасно для вас и привести к повреждению самих желобов. Для очистки лучше использовать специальные крючки или щетки.

Электричество

Никогда не направляйте струю воды на электрические панели, провода или светильники. Это может привести к короткому замыканию или даже поражению током. Даже внешне защищенные элементы не всегда герметичны.

К слову, чтобы не испортить дом, важно не только выбирать прочные поверхности, но и правильно использовать мойку под давлением.